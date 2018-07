Oberbürgermeister von Jena ruft zur Fahrt nach Gera auf

Am kommenden Samstag werden tausende Neonazis zu einem rechtsextremen Openair-Festival in Gera erwartet. Ein Bürgerbündnis ruft zu friedlichen Massenblockaden auf. Prominente Unterstützung erhalten die Demonstranten jetzt von Jenas Oberbürgermeister Dr. Albrecht Schröter (SPD).

Liebe Jenaerinnen und Jenaer,

bitte setzen Sie ein klares und entschiedenes Zeichen gegen Rechtsextremismus und für die Stärkung der Demokratie. Fahren Sie am 6. August nach Gera und unterstützen sie die Geraer.

Für den 6. August 2011 plant die NPD zum neunten Mal in Folge die Durchführung ihrer Hassmusik-Veranstaltung „Rock für Deutschland“ (RfD) in Gera und setzt damit eine erschreckende Tradition fort. Allein im Jahr 2009 feierten mehr als 4000 Neonazis das größte Nazifest Europas in der Ostthüringer Stadt.

In diesem Jahr nun soll dieses Neonazi-Festival im Geraer Hofwiesenpark stattfinden. Setzen Sie diesem Vorhaben etwas entgegen, sagen Sie ein deutliches, unüberhörbares Nein zu dem Treiben der Neonazis, zeigen Sie persönlich durch Ihre Präsenz, dass Sie den Nazis keinen Raum geben wollen. Zeigen Sie den Nazis, dass sie unerwünscht sind, in Jena genauso wie in Gera!

Das Jenaer Aktionsnetzwerk bereitet die Fahrt mit Bussen nach Gera vor, wenden Sie sich an das Netzwerk, beteiligen Sie sich und zeigen Sie Gesicht.

Alle Infos unter: www.gera-nazifrei.com