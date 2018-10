Merkwürdiger Fehlgriff

Die Situation zwischen Israel und dem Iran spitzt sich immer weiter zu. Befürchtet wird ein Präventivschlag Israels, um das iranische Atomprogramm zu stoppen. Passend zur angespannten Lage fand sich ein Interview mit dem außenpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Gernot Erler bei taz-Online. Bebildert wird der Artikel leider mehr als unpassend.

Ein Kommentar von Benjamin Mayer

Interessant war jedoch vor allem die Bebilderung des Interviews. Ausgewählt hatten die Redakteure eine Aufnahme, welche aus dem Stollen der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora stammt. Zu sehen war ein Antriebsteil der „V2“, die Rakete, mit welcher die Nationalsozialisten vor allem London und Antwerpen ab 1944 bombardierten. Die Waffen ließen die Nazis seit 1944 in der Nähe der Thüringischen Stadt Nordhausen im Konzentrationslager Mittelbau bauen. Tausende Menschen starben vor allem bei Arbeiten am Stollensystem, in welchem die Waffenproduktion als Schutz vor Luftangriffen untergebracht war. Und eben aus jenem Stollensystem stammt die Aufnahme, mit welcher die Redakteure von taz-Online das Interview über Waffenlieferungen an Israel bebilderten. Ein Zusammenhang ist schlicht nicht erkennbar. Passend auch die Bildunterschrift: „Bunkerbrechende US-Waffen könnten einen Präventivschlag verhindern.“

Ergänzung vom 12. März: Das Bild wurde inzwischen durch ein anderes Foto ausgetauscht.