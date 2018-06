Lesung mit Toralf Staud am 25.10. bei ZEIT ONLINE

Unser Autor Toralf Staud liest am 25.10. aus seinem neuen Buch „Neue Nazis„. Der Eintritt ist frei. Da es nur 80 Sitzplätze gibt, bitten wir um eine baldige Anmeldung. Hier geht es zum Anmelde-Formular

Lesung Neue Nazis von Toralf Staud (Journalist und ZEIT-Autor)

Das Gespräch moderiert von Christoph Dowe (ZEIT ONLINE)

Trotz des Auffliegens der »NSU«-Terrorzelle wird die Gefahr weiter unterschätzt: Die extreme Rechte in Deutschland hat sich in den letzten Jahren zugleich radikalisiert und verbürgerlicht – und die emsige Verbotsdiskussion um die NPD lenkt die Aufmerksamkeit in die falsche Richtung. Der ZEIT-Autor Toralf Staud gibt einen kenntnisreichen und detaillierten Einblick in den neuen Rechtsextremismus.

Wo: Zeit Online am Askanischen Platz 1 (Anhalter Bahnhof)

Wann: Donnerstag, 25.10.2012 um 18:30

Der Eintritt ist frei!

Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von dieser auszuschließen.