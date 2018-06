Fotogalerie: Schneebälle gegen Nazis

Der verhinderte Naziaufmarsch in Dresden ist für die Szene ein Desaster. Stundenlang standen die „Kameraden“ in der Kälte und konnten aufgrund der Blockaden nicht marschieren. Inzwischen ist fraglich, ob der Aufmarsch 2014 überhaupt noch stattfinden wird. Unser Autor Jesko Wrede hat den Abend in Bildern dokumentiert.