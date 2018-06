Paris: 19-jähriger Antifaschist von Nazis zu Tode geprügelt

Ein junger Antifaschist und Gewerkschafter ist am Mittwoch in Paris von mehreren Neonazis angegriffen worden. Der 19-jährige erlag noch am selben Tag seinen massiven Verletzungen. Die Täter sind Mitglieder einer gewaltbereiten rechtsextremen Gruppierung.

Schreckliche Nachrichten aus Frankreich: Am späten Mittwoch-Nachmittag ist der 19 Jahre alte Antifaschist und Gewerkschafter Clément in der Hauptstadt Paris von einer Gruppe Neonazis zu Tode geprügelt worden. Nachdem der junge Mann einen Laden in der Nähe des Bahnhofs Haussmann-Saint-Lazare verlassen hatte, wurde er von drei Nazis attackiert. Medienberichten zufolge sollen die Täter Bomberjacken und Springerstiefel getragen haben und in der neonazistischen „Jeune Nationaliste Révolutionnaire“ (JNR) aktiv gewesen sein. Clément erlitt brutale Faustschläge, stürzte und schlug mit dem Hinterkopf auf dem Pflaster auf. Trotz sofortiger Hilfe starb er wenig später an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Todesursache soll nach Angaben von französischen Antifaschisten auf Hirntod lauten. Die linke Partei „Partie de Gauche“ (PG) forderte die Ermittlungsbehörden nach der Tat dazu auf, die Täter „innerhalb kürzester Zeit“ ausfindig zu machen und für ihre Tat zur Verantwortung zu ziehen. Zudem sollen alle rechtsextremen Organisationen aufgelöst werden, heißt es in einer Stellungnahme im Internet.

Schon länger war es in Frankreich zu gewaltsamen Protesten und Angriffen gekommen, nachdem dort die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt worden ist. Zuletzt kam es bei Demonstrationen von Gegnern der gleichgeschlechtlichen Ehe – unter denen sich auch viele Anhänger von rechtsextremen Gruppierungen befinden – immer wieder zu Ausschreitungen. Außerdem wurden Homosexuelle in Frankreich bereits mehrfach Ziel von rechtsmotivierten Attacken.