Hackte NPD-Jugend Punk-Versand?

Die NPD-Jugendorganisation in Brandenburg soll einen Internethandel für Punks gehackt und zehntausende Kundendaten gestohlen haben. Nun ermittelt die Polizei.

von René Garzke und Alexander Fröhlich

Potsdam/Duisburg – Die Polizei Duisburg (Nordrhein-Westfalen) ermittelt wegen Zehntausender gestohlener Kundendaten eines Internethandels für Punks gegen die Jungen Nationaldemokraten (JN) Brandenburg, die Nachwuchsorganisation der rechtsextremen NPD. Wie ein Sprecher der Duisburger Polizei den PNN sagte, werde gegen den JN-Landesverband wegen des Verdachts auf Computersabotage ermittelt, die JN werde als möglicher Täter geführt. Bereits am Freitag hatten die Beamten mitgeteilt, dass rechtsextreme Hacker, nach ersten Erkenntnissen eine Gruppe aus Brandenburg, offenbar Kundendaten des Duisburger Internethandels „Impact-Mailorder“ gestohlen und im Netz veröffentlicht haben. Jetzt hat die Polizei auf PNN-Anfrage erstmals mitgeteilt, welche Neonazis in Brandenburg sie im Visier hat.

Bereits am Dienstag hatte die JN mit einem Hackerangriff geprahlt. Am Mittwochabend dann machte der linke Onlinehandel aus Duisburg auf den Datenklau aufmerksam, am Freitag bestätigte dann die Polizei erstmals den Fall. Neben einem inzwischen gelöschten Foto mit der Aufschrift „Antifa halts Maul“ schrieb die JN Brandenburg auf ihrer Facebook-Seite: „Zeckendatenbank geknackt.“ Wegen Angriffen auf „unsere Shops und unsere Seiten (…) dachten sich einige Kameraden, den Spieß mal umzudrehen. Hier die Liste einiger Antifas. Viel Spaß.“

In einem Schreiben, das bei einem anonymen Veröffentlichungsdienst im Internet einzusehen war, inzwischen dort aber gelöscht wurde, bekennt sich die „Nationalsozialistische Hacker-Crew“ zu der Tat gegen die linke Szene. Unter einer Zierleiste mit Hakenkreuzen heißt es: „Seid gegrüßt Zeckenpacken!“ Es ist von einer Vergeltungsaktion die Rede: Nachdem die Antifa ihre Shops und Seiten gehackt habe, hätten sie gedacht: „Wir drehen den Spieß mal um!“ In dem Schreiben waren zunächst die Namen von 250 Kunden des Duisburger Versandhandels einzusehen, der in der Punk- und Antifa-Szene beliebt ist. Die weiteren Kundendaten wurden über externe Downloadserver verbreitet. Insgesamt haben die braunen Hacker die Namen, Anschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern aller 40 000 Kunden des linken Onlineshops erbeutet. Bankverbindungen und Kreditkartendaten sind nach Angaben von „Impact-Mailorder“ aber nicht darunter. Die Hacker drohten damit, bei „jedem Hackerangriff von linksgerichtetem Ursprung“ weitere „10 000 Daten“ zu veröffentlichen.

Wer wissen will, ob seine Daten von Neonazis gestohlen wurden, gibt es Hilfe aus Potsdam. Das Hasso-Plattner-Institut (HPI) hat die rund 40.000 betroffenen Kundendaten in seinen Online-Prüfservice „Identity Leak Checker“ integriert. Dort kann jeder kostenlos durch E-Mail-Eingabe testen, ob seine damit verknüpften Identitätsdaten wie Namen, Passwörter, Kontoangaben oder andere persönlichen Informationen im Internet frei zugänglich sind.