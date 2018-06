Neonazi-Angriff auf feministische Demonstration in Nürnberg

Am Samstagabend haben Neonazis eine feministische Demonstration angegriffen. Es kam zu Pfeffersprayattacken und Festnahmen. Zuvor hat die Kleinstpartei „Die Rechte“ für die Freilassung eines Holocaustleugners demonstriert.

Der Münchner Neonazi Phillip Hasselbach meldete am Samstagnachmittag eine Kundgebung vor der JVA Nürnberg an. Diese stand unter dem Motto „Freiheit für Gerd Ittner und politische Gefangene“. Der rechten Kundgebung folgten rund zwanzig Neonazis. Darunter auch die Organisatoren des Nürnberger Pegida-Ablegers „Nügida“, Rainer Biller und Dan Eising. Bei Gerhard Ittner handelt es sich um einen inhaftierten Holocaustleugner, der seit 2004 untergetaucht war und im Mai 2012 von deutschen Zielfahndern in Portugal festgenommen wurde.

Am späten Nachmittag formierte sich dann ein Demonstrationszug zum internationalen Frauentag, der von der Nürnberger Innenstadt über den Hauptbahnhof zum Aufseßplatz führen sollte. Am Hauptbahnhof griffen ein Dutzend vermummte Neonazis die feministische Demonstration an, sprühten Pfefferspray und warfen mit Gegenständen. Das Unterstützungskommando (USK) der bayerischen Bereitschaftspolizei konnte einen Teil der Angreifer sofort stellen. Weitere wurden im Umfeld des Hauptbahnhofes festgesetzt. Unter den Angreifern befand sich Dan Eising, der laut Augenzeugenberichten mit Pfefferspray auf linke Demonstranten gesprüht haben soll. Auch der Nügida-Ordner Andreas G., der dem NPD-Spektrum nahesteht, befand sich unter den Festgenommenen. Andere Angreifer konnten sich der Festnahme entziehen.

Derzeit laufen noch Maßnahmen der Polizei. Es kam zu kleineren Verletzungen auf Seiten der linken Demonstranten.

Nach bisherigen Recherchen besuchte ein Großteil der Festgenommenen vorher die Kundgebung der Rechtsaußenpartei „Die Rechte“. Nach Polizeiangaben wurden dreizehn Angreifer direkt vor Ort festgestellt. „Es folgte die Festhaltung aller Beteiligten bis zur Feststellung ihrer Identität und jedem von ihnen wurde ein Platzverweis erteilt. Inwieweit Straftatbestände verwirklicht wurden, wird geprüft“, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mit.

Dieser Artikel wurde um 08.03.2015 aktualisiert.