NPD-Aufmarsch nach Naziangriff auf alternatives Musikfestival

Der Berliner Stadtteil Buch gilt als neue Hochburg der lokalen Neonaziszene. Immer wieder kommt es zu Bedrohungen, Schmierereien und gezielten Angriffen auf Engagierte. Mit einem bunten Musikfestival wollen jetzt Jugendliche an diesem Wochenende ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und Rassismus in Buch setzen. Doch bereits beim Aufbau am Donnerstag wurden die Helfer von Neonazis mit Flaschen und Pfefferspray attackiert. Für Freitagabend hat die NPD jetzt auch noch einen Aufmarsch ganz in der Nähe angemeldet.In einem Statement im Internet heißt es zum Angriff:

„Heute, gegen 20.45 Uhr kam es zum ersten Angriff auf das Festival. Vier Nazis, unter ihnen der Pankower NPD-Kreisvorsitzende Christian Schmidt, sammelten sich in der Nähe des Geländes, auf dem derzeit Festivalvorbereitungen stattfinden. Erst fotografierten sie die Festival-Crew ab und versuchten diese verbal zu provozieren. Als ihnen dies nicht gelang, bewarfen sie Menschen die gerade mit Aufbauarbeiten beschäftigt waren, mit Flaschen. Anschließend kam es zu einem Handgemenge, bei dem die Nazis Menschen mit Pfefferspray angriffen. Nach einer halben Stunde kam die Polizei. Die Bucher Nazis, allem voran Christian Schmidt, taten was sie immer tun und erstatten Anzeige gegen die alternativen Jugendlichen. Die Beamten glänzten wie immer durch Unkenntnis der lokalen Situation. Sie nahm die Anzeige bereitwillig entgegen und kontrollierte daraufhin die Personalien von Personen die sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Festivalgelände befanden. Die Gruppe der Nazis war zu diesem Zeitpunkt auf zehn Personen angewachsen.“

Der NPD-Aufmarsch soll am Freitag um 18:30 Uhr vor dem Supermarkt „Norma“ in der Bruno-Apitz-Straße beginnen. Angemeldet ist der Aufzug für 50 Teilnehmer bis 23 Uhr. Die Route geht über die Wolfgang-Heinz-Straße, Friedrich Richter Straße, Max Burghardt Straße, Karower Chaussee,

Hauptstraße Karower Chaussee wieder zurück über die Wolfgang Heinz Straße zur Bruno-Apitz-Straße.

Hier ist das Festival-Programm:

Freitag, den 12. Juni 2015

ab 16 Uhr / Hauptbühne / Hiphop

Das Friedel

Rana Esculenta

Yansn

Lucia

WavingtheGuns

Microphone Mafia

Rider’s Connection

Trouble Orchestra

Workshops in der Werkschule

17 Uhr: Einschätzung der Berlinweiten Proteste gegen Geflüchtete, Vortrag, MBR (mehr Infos siehe unten)

22 Uhr: Long Distance Revolutionary, Film, Free Mumia

Ausstellungszelt

Repression – Menschenrechten – Widerstand in den USA, Free Mumia

Asyl ist Menschenrecht, Pro Asyl

Samstag, den 13. Juni 2015

13.30 Uhr Demo durch Berlin-Buch

ab 16 Uhr / Hauptbühne / Liedermacher_innen und Theaterperformances

Friedemann

Hamburger Abschaum

Yok

Asyldialoge

Konny

Ari

Filou

Workshops in der Werkschule

16 Uhr: The Land Between, Film und Gespräch, AntiRa-Unigruppe Refugee Uni-Streik “F”U mehr Infos siehe unten)

20.45: Publikumsgespräch im Anschluss an die Performance der Asyldialoge

Ausstellungszelt

Repression – Menschenrechten – Widerstand in den USA, Free Mumia

Asyl ist Menschenrecht, Pro Asyl