Islamfeinde offline

UPDATE: seit Samstag ist die PI-News wieder online.

Die Seite gilt als größtes Sprachrohr der Islamfeinde in Deutschland. Tausende Besucher konnte PI-News pro Tag verzeichnet. Doch seit heute Mittag ist die Webseite plötzlich vom Netz verschwunden. Warum weiß bislang niemand.

Vor allem auf Twitter freuen sich offenbar viele über das plötzliche Ableben der Seite. Von Hacker-Angriffen bis zu nicht bezahlten Server-Rechnungen gehen die Theorien.

OK, Butter bei die Fische: Wer von Euch hat PI-News gelöscht? #pinews pic.twitter.com/eacKyriFXH — PM Cheung (@pm_cheung) 9. Februar 2017

Warte auf die Verschwörungstheorien, warum #pinews nicht mehr da ist (Mein Tip: Vergessen Domainrechnung zu zahlen) pic.twitter.com/blEJieOQWW

— Stephan Urbach (@herrurbach) 9. Februar 2017

PI wurde 2004 von dem Sportlehrer Stefan Herre gegründet. Täglich erscheinen auf der Plattform zahlreiche, meist von anonymen Autoren geschriebenen Texte. Mit rund 80.000 Besuchern am Tag gilt PI in Deutschland als ein vergleichsweise einflussreicher Polit-Blog jenseits der konventionellen Massenmedien. Gelesen wird der Blog hauptsächlich in Deutschland, eine Leserschaft findet sich aber ebenso in Österreich, der Schweiz, den USA und den Niederlanden.

Breaking: Man kann PI News endlich lesen, ohne sich schämen zu müssen! pic.twitter.com/CzhB9TT1Rm — Volker Dohr (@VlkrDhr) 9. Februar 2017

Nach eigener Aussage richtet sich der Blog gegen den angeblichen „Meinungsterror“ der „Political Correctness“ der kommerziellen Medien. Neben Islamhass in diversen Abstufungen gibt es auf PI Texte, die LGBT-Personen verachten, den Klimawandel leugnen oder gegen die Gleichberechtigung der Geschlechter hetzen. Vor allem die Kommentare enthalten immer wieder auch menschenverachtende Hetze und Gewaltaufrufe. So finden sich dort Sätze wie „Multikulturalismus ist Völkermord wie der Holocaust, nur subtiler“, die im Gegensatz zu den Kommentarspalten anderer Seiten nicht durch die Moderation angemahnt oder gelöscht werden. Die gemeinsame ideologische Basis der Autoren ist Muslimfeindlichkeit, also eine auf den Islam fokussierte Fremdenfeindlichkeit, die Verteidigung vermeintlich abendländischer Werte und die Ablehnung einer liberalen, demokratischen Gesellschaft. Antisemitismus, häufig begleitet von Israelfeindlichkeit, sowie Antiamerikanismus werden in der Wissenschaft oft als Bestandteil eines geschlossenen rechtsextremen Weltbilds gesehen. Insofern setzt sich PI durch seine offiziell erklärte Israel- und US-Freundschaft damit vom Großteil der rechtsextremen Szene in Deutschland ab.

2011 veröffentlichte der Blogger Karl-Michael Merkle unter dem Pseudonym Michael Mannheimer in der Kommentarspalte von PI einen „Aufruf zum allgemeinen Widerstand des deutschen Volkes“ nach Art.20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Darin heißt es „Erhebt euch von euren Sofas! Geht auf die Straßen! Greift zu den Waffen, wenn es keine anderen Mittel gibt!“.

PI-News hat nach eigenen Angaben bundesweit rund 50 Ortsgruppen. Sie sollen die virtuelle Agitation von PI in die reale Welt übertragen. Nachdem das bayerische Innenministerium die Münchner Ortsgruppe des Web-Blogs als verfassungsfeindlich eingestuft hat, beobachtet seitdem auch das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz die Münchner PI-Ortsgruppe.