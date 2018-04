Die Zahlenspiele des Verfassungsschutzes

Überraschende Zahlen des bayerischen Verfassungsschutzes: Im Jahr 2017 soll im Freistaat nur ein rechtsextremes Konzert stattgefunden haben. Möglich macht das eine eigenwillige Definition.

Glaubt man Zahlen aus dem Haus des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann, dann müsste die rechte Konzertszene im Freistaat kurz vor dem Ende stehen. Gerade mal ein einziges Neonazi-Konzert ist im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2017 aufgezählt, den der CSU-Politiker am Mittwoch im Landtag vorstellte. Bayern – ein Ort, wo ewiggestrige Liedermacher und gegrölte Hassparolen praktisch keine Chance haben? Eine beruhigende Nachricht wäre das, denn rechte Musik ist für Jugendliche oft der erste Kontakt mit der Neonazi-Szene.

Oppositionspolitiker können das kaum fassen. Erst Anfang des Monats hatte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze, ein ausführliches Lagebild zum Rechtsextremismus im Freistaat vorgestellt. Demnach gab es 2017 in den Regierungsbezirken Schwaben und Oberbayern nicht eines, sondern fünf rechte Konzerte mit insgesamt 320 Besuchern.

NPD-Veranstaltungen gelten nicht

Quelle ist die Antwort des bayerischen Innenministeriums auf eine Anfrage der Grünen von Anfang des Jahres – ebenfalls beruhend auf Angaben des Verfassungsschutzes. Eine tabellarische Auflistung vom Februar führte zum Ergebnis der fünf rechtsextremen Veranstaltungen, sagte Schulze auf Anfrage des Störungsmelders.

Aufgelistet ist ein Konzert, das die Skinhead-Kameradschaft Voice of Anger am 25. März mit den Bands Kraftschlag, Kodex Frei und Schanddiktat in Krumbach im Kreis Günzburg mit über 100 Teilnehmern veranstaltet hatte – dieses Treffen schaffte es in den Bericht der Verfassungsschützer. Nicht enthalten sind drei Auftritte des bekannten Neonazis Michael „Lunikof“ Regener für die NPD Oberbayern mit je 30 bis 40 Teilnehmern in Murnau im Kreis Garmisch-Partenkirchen. Am 30. April habe Voice of Anger dann eine nicht näher bestimmte Veranstaltung mit etwa 50 Besuchern in einem Feldstadel bei Egg an der Günz im Unterallgäu ausgerichtet. Dort gaben sich nach Erkenntnissen der Bundesregierung die Bands Schanddiktat und Kommando 192 die Ehre.

Wie der Verfassungsschutz zählt

Doch wie konnte aus fünf Konzerten eins werden? Bei der Vorstellung im Landtag erklärte die Staatsregierung die Differenz mit unterschiedlichen Definitionen. Als Konzerte zählen im Bericht nur Darbietungen, bei denen Bands mit Verstärkern spielen. Keine Erwähnung finden Abende mit Liedermachern und Veranstaltungen, auf denen zwar Musik gespielt wird, diese aber nicht Hauptbestandteil ist. Ein feiner Unterschied, der die offizielle Statistik erheblich schmälert.

In der Tat erwähnt der Verfassungsschutzbericht, dass 2017 „rechtsextremistische Liederabende bzw. Musikdarbietungen“ in Bayern stattgefunden hätten, „die zum Rahmenprogramm politischer oder ‚privater‘ Veranstaltungen gehörten“. Fünf solcher Veranstaltungen habe der bayerische Verfassungsschutz gezählt, bestätigt dessen Sprecher Markus Schäfert – und zusätzlich eben eine, die als Konzert eingestuft wurde.

Konzerte wandern ab

Im Vergleich zu ostdeutschen Ländern steht die rechte bayerische Musikszene indes zurück – so listet der Verfassungsschutz von Sachsen in seinem letzten Bericht von 2016 ganze 14 Konzerte. Die Verfassungsschützer in Bayern machen das strikte Vorgehen der Sicherheitsbehörden dafür verantwortlich, dass viele Veranstaltungen nicht mehr im Freistaat steigen, sondern in benachbarte Regionen wie das Grenzgebiet zu Thüringen oder die Schweiz abwandern.

2016 fand dem Geheimdienst zufolge sogar überhaupt kein rechtsextremes Konzert in Bayern statt. Ein konspirativ vorbereitetes Musiktreffen in Niederbayern hätten die Sicherheitsbehörden verhindert. Belegt ist, dass es darüber hinaus selbstverständlich Veranstaltungen mit musikalischem Rahmenprogramm gab – doch nicht im Verfassungsschutzbericht.