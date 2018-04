Volksfest für Rechtsaußen

Im sächsischen Ostritz feiert sich am Führergeburtstag die rechte Szene bei einem Festival mit 1.000 Besuchern. Aggressive Besucher greifen Journalisten an, die Polizei hält sich zurück.

Von Henrik Merker

Nach dem ersten NPD-Logo muss man nicht lange suchen. Es steht schon auf den Apfelsaftflaschen, die an einem Stand verkauft werden. Durstlöscher für die Besucher eines Volksfestes für Rechtsaußen – mit T-Shirt-Ständen, CD-Verkauf und Kampfsportutensilien.

Am östlichen Rand Sachsens, in dem Örtchen Ostritz, steigt eins der größten Neonazi-Festivals auf deutschem Boden: Zum Schild und Schwert erwartet die Polizei rund 1.000 Teilnehmer aus mehreren Ländern Europas – in einem Ort mit 2.400 Einwohnern. Pünktlich zum Geburtstag von Adolf Hitler gibt es Live-Auftritte, aber auch politische Reden, außerdem Kampfsport-Events. Veranstalter ist einer der führenden Köpfe der deutschen Nazi-Szene: Thorsten Heise. Der NPD-Kader hatte sich vorab gebrüstet, das Festivalgelände könne sogar 10.000 Menschen fassen.

Die rechte Feier bringt Geld

Das Gelände, das ist das Grundstück des Hotels Neißeblick, gelegen ganz in der Nähe der polnischen Grenze. Der Besitzer Hans-Peter Fischer ist seit Jahren in der rechten Szene vernetzt. Das Event wird ihm viel Geld bringen. Gut gelaunt sieht man ihn im Gespräch mit Heise.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Das Festival gilt zur Hälfte als öffentliche Versammlung – deshalb kann Journalisten der Zutritt auf das Gelände nicht verwehrt werden. Die andere Hälfte aber ist für Außenstehende geschlossen. Die Kampfsport-Show „Kampf der Nibelungen“, für die rechtsextreme Sportler aus Deutschland, Frankreich, den USA und Russland erwartet werden, wird klandestin verlaufen. Auch bei den Konzerten werden Beobachter wohl draußen bleiben.

Handgranaten und Hitler-Shirt

Schnell wird deutlich: Neugierige Gäste sind hier nicht willkommen. Das Areal wird von Skinheads bewacht, auf deren T-Shirts „Sicherheitsdienst Arische Bruderschaft“ steht. Ihr Logo sind zwei gekreuzte Wehrmachts-Handgranaten, ein riesiges Transparent hängt an ihrem Bauwagen.

Nach einer Einweisung lässt die Polizei in zwei Gruppen Journalisten auf das Gelände. Das nutzen die Neonazis, um zu posieren. Der rechte Liedermacher Axel Schlimper spielt den Reportern zum Abschied ein Lied, neben ihm steht einer im Adolf-Hitler-Shirt – eine absurde Show.

Misstrauisch beobachten die Aufpasser Journalisten bei der Tour. Als die Reporter gehen, brüllt plötzlich eine Frau, die Situation eskaliert. Ein Reporter habe sie fotografiert, behauptet sie. Es kommt zum Handgemenge, die Skinhead-Rotte beginnt, Reporter gewaltsam vom Gelände zu drängen. Die Polizisten halten sie nicht auf, fordern die Journalisten stattdessen auf, zu gehen. Später werden die Personalien der Angreiferin aufgenommen.

Polizei auf Rückzug

Auch sonst scheint die Polizei nicht mehr als eine Drohkulisse aufzubieten: Je später der Abend wird, desto mehr verschwinden Wasserwerfer, Räumpanzer und Pferdestaffel aus dem Sichtfeld. Das Grölen der Besucher ist fast im ganzen Ort zu hören – außer dort, wo demokratische Bürger ein Fest für Toleranz feiern. Kleingruppen aus Neonazis sind unterwegs, die Situation erscheint nicht ungefährlich.

Nazigruppen brechen vom Neisseblick auf und nähern sich unserer Kundgebung. Polizei hält sich immer noch auffällig zurück. Was ist das für ein Schutzkonzept? #ostritz #rechtsrocktnicht — Initiative «Rechts rockt nicht!» (@rechtsrocktnich) April 20, 2018

Aktiv sind die Beamten vor allem im Epizentrum. Am Eingang des Schild und Schwert kontrollieren Polizisten jeden Teilnehmer. Manche wollen vermummt rein, werden abgewiesen, zeigen widerwillig ihr Gesicht. Betrunkene Besucher dürfen nicht aufs Gelände.

Bettwäsche mit Nazi-Symbolen

In Pavillons werden CDs aller bekannten Rechtsrockbands verkauft. Am Samstag stehen Live-Auftritte der Bands Lunikoff-Verschwörung und Oidoxie auf dem Programm, beides Gruppen mit Verbindungen zu Combat 18 – ein bewaffneter Arm des militanten Neonazi-Netzwerks Blood and Honour. Vertreter der Bewegung aus Serbien haben sich als Besucher angekündigt.

Am Stand gegenüber vom CD-Verkauf wird Bettwäsche mit Nazi-Emblemen angeboten, der Verkäufer trägt ein Shirt aus dem Sortiment des Thüringer Neonazi Tommy Frencks. Dieser wiederum hatte rechtsextreme Großevents im thüringischen Themar veranstaltet, ebenfalls mit Tausenden Besuchern. Das Konzert-Geschäft läuft.

In Sachsen ist der Höhepunkt noch nicht erreicht. Am Samstag finden den ganzen Tag Konzerte statt, fiebern Rechtsextreme bei Sportkämpfen mit. Die Erinnerung an das Neonazi-Fest wird in Ostritz noch lange bleiben.