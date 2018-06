Hören und sich indoktrinieren lassen

Ein heiß ersehntes Debütalbum aus London: Raffertie ist 26 und filtert aus einer Vielzahl musikalischer Stile seinen ungemein bildreichen, flimmernden Elektrosound.

Musik kann ein Wurm sein, der ins Gehirn kriecht und sich dort förmlich verhakt. Sie kann oberflächlich beliebig klingen und beiläufig, subkutan jedoch wirken als wäre sie direkt für die eigenen Synapsen kodiert. Sie kann das Unterbewusstsein infiltrieren, uns wie ein Überwachungsprogramm durchdringen und dabei ohne den Umweg über die Sinne unmerklich Bilder im Kopf erzeugen. Musik kann also eine ganz schön hinterlistige Form versteckter Einflussnahme sein. In der visuellen Kunst nennt man diese Technik Trompe-l’œil, in der akustischen böte sich da nun ein neuer Begriff an: Raffertie.

Der DJ aus London verwebt bereits seit sieben seiner 26 Lebensjahre elektronische Töne so geschickt miteinander, dass sie reduziert und tanzbar zugleich sind, sedierend und erregend. Vom angesehenen Glastonbury Festival bis in die Niederungen balearischer Partyinseln hat er mit diesem Widerspruch so manchen Club erobert. Jetzt bringt Benjamin Stefanski, so lautet sein bürgerlicher Name, das lang erwartete, von vielen gar ersehnte Debütalbum heraus. Und siehe da – den Titel Sleep of Reason trägt es nicht umsonst.

Der Verstand macht tatsächlich Pause, wenn Raffertie seine klangliche Indoktrination in 13 rock’n’roll-kurzen Stücken entfaltet. Schon Undertow dräut zum Auftakt mehr, als dass es schlicht erklänge. Zu Stefanskis mal hintergründig brummender mal soulig schmeichelnder Stimme flimmert und piepst und rauscht es auch im anschließenden Rain, bis er sein geordnetes Chaos Richtung Albummitte einer Gliederung unterzieht, als würde er seine vorab verwirrten Hörer nun fürsorglich an die Hand nehmen.

Im breakbeatbegleiteten Touching wird daraus dann eine Art Deep House, der in One Track Mind zum modernisierten Synthiewave mit flatternden Orgelpeitschen anschwillt, bis sich Trust von der Gastsängerin YADi begleitet einen Ethnotrance verordnet, den das nachfolgende Principle Action mit Dub-Elementen fortsetzt. Aber keine Sorge: Für analog geschulte Ohren gibt es im vorfinalen Black Rainbow sogar ein echtes E-Gitarrensolo.

Wenn Raffertie, dessen eigenes Label Super gerade das grandiose Elektropopduo AlunaGeorge produziert hat und Franz Ferdinand remixt – wenn also dieser junge Kerl knisterndes Vinyl unter digitale Samples zu artifiziellen Flächen im clubtauglichen Dancerhytmus verrührt, herrscht folglich nie die Klarheit messbarer Liedstrukturen. Nur: Das merkt man eben erst beim genauen Hinhören.

Wer sich also die Mühe macht, dieses vielschichtige Debüt in seine Einzelteile zu zerlegen, zu analysieren, wird darin alles und nichts finden, ein Tohuwabohu verschiedener Stile, die Raffertie miteinander in Verbindung setzt. Wer Sleep of Reason indes einfach einsickern lässt, sich infiltrieren, indoktrinieren, durchdringen, findet dabei für eine Weile Ruhe vorm eigenen Verstand. Der lässt sich aufs eigene Gemüt ein, aufs Klangempfinden, auf sich selbst. Dieser Wurm will Gutes tun.

„Sleep of Reason“ von Raffertie ist erschienen bei Ninja Tune.