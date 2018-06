Finderlohn: Uhr

21 Uhren an 21 literarischen Orten in Deutschland. Aber wo genau haben wir sie fotografiert? Gehen Sie auf Schatzsuche!

Unsere Fotografen haben 21 Modelle aus aktuellen Uhrenkollektionen an 21 Orten der deutschen Literaturgeschichte fotografiert. Jeder der abgebildeten Orte ist ein Schauplatz deutscher Literatur, Orte aus Klassikern genauso wie aus jüngeren Werken. Beim Entschlüsseln helfen auch die Zitate aus den jeweiligen Texten und die Hinweise in den Bildunterschriften.

„Etwas Besseres als den Tod findest du überall“

…sagte der Esel und gründete eine Altherrencombo, die sich allerdings erbitterte Kämpfe lieferte. Einer davon soll an dem gezeigten Ort stattgefunden haben

BULGARI, SOTIRO KALIBER 168: 6600 Euro

„Willkommen in der Bergenstadt! Wo jeder jeden kennt und alles bekannt ist“

Abwechslung bringt ein Fest, das alle sieben Jahre gefeiert wird – im Roman wie auch im wahren Leben

ZENITH, EL PRIMERO STRIKING 10TH: 8000 EURO

„Wenn man sich umdreht (…), sieht man zur Rechten das Schlosshotel“

Ein Amerikaner reist durch Europa. Da darf dieses Städtchen nicht fehlen

JAEGER LE COULTRE, LADY COMPRESSOR DIVER GMT: 8200 EURO

„So spendet Segen noch immer die Hand / Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“

Aber wer will schon immer Birnen essen?

CARTIER ASTROTOURBILLON: 43.300 EURO

„Hab mich nie mit Kleinigkeiten abgegeben“

Der Satz ist fast so berühmt wie das Werk. Weniger bekannt ist das Vorbild für die Hauptfigur, die im 17. Jahrhundert diesen Ort zur Tarnung krimineller Machenschaften benutzte

PATEK PHILIPPE REFERENZ 5068R-001: 25.200 EURO

„Richard stellte den Lada beim Haus der Deutsch-Sowjetischen-Freundschaft am Puschkin-Platz ab und beschloß zu laufen“

Seine Frau glaubt, er geht schwimmen. Aber unser Held des real existierenden Sozialismus hat eine Zweitfamilie

CARL F. BUCHERER, PATRAVI EVOTEC GANGRESERVE 3800 EURO

„Heidi sah auf ein Meer von Dächern, Türmen und Schornsteinen nieder; es zog bald seinen Kopf zurück und sagte niedergeschlagen: ‚Es ist gar nicht, wie ich gemeint habe'“

Na gut: Es ist immer noch eine Stadt, die Berge sind weit. Dafür sind – aus 198 Meter Höhe – die Aussichten besser

BREGUET TYPE XXII 10 HERTZ: 14.500 EURO

„Georg: Sie sind in der Nähe, ich habe sie vom Turm gesehen“

Klassische Schullektüre! Am besten, Sie fragen einen Elfklässler, wer diesen Satz gesagt und wo er gefallen ist

HARRY WINSTON, TALK TO ME, HARRY WINSTON: 37.500 EURO

„Ich bewältigte den vierundzwanzigtägigen Fußweg nach Hause nur, indem ich mir bei jedem Schritt vorstellte, erschossen zu werden“

Schon wieder eine Aufgabe für Schüler (ab 18). Wo hat Mifti die Nacht verbracht, dass sie so erschöpft ist?

VACHERON CONSTANTIN, HISTORIQUES MEC PG ULTRA-THIN: 19.900 EURO

„Ich bin ja in Weiden in der Oberpfalz geboren, und das liegt im tiefsten Ostbayern, gleich an der tschechischen Grenze“

Und musste der Protagonist wirklich nach Berlin ziehen, wenn es in seiner Heimat so schöne Bars gibt?

PANERAI, LUMINOR 10 DAYS CERAMIC: 13.500 EURO

„Keiner interessierte sich für dieses Örtchen am Rand des Kohlenpotts; und das änderte sich auch kaum, als einige Honoratioren in die Offensive gingen“

Zum Glück hatten die Honoratioren dann die Idee, jene 1988 stillgelegte Industrieanlage zu restaurieren

GLASHÜTTE ORIGINAL, SENATOR TERMINKALENDER: 14.300 EURO

„Der See wollte heute randlos erscheinen. Heiter. Und unschuldig“

Dann zieht ein Sturm auf und bringt zwei Paare mittleren Alters ziemlich durcheinander. Dem Autor, der an diesen Ufern geboren ist, bescherte die Idee einen Bestseller

MONTBLANC, STAR LADY CHRONOGRAPH: 1890 EURO

„In P., einem Orte, der wegen seines Gesundbrunnens berühmt ist, lebte noch im Jahr 1756 ein Edelmann auf seinem Gute, der das Haupt einer Sekte in Deutschland war“

Heute trägt zur Erholung bei: das Kurorchester

AUDEMARS PIGUET, ROYAL OAK OFFSHORE CARBON: 24.200 EURO

„Ich hatte zwei Tage vorher gehört, dass in der vergangenen Woche Rot zweiundzwanzigmal nacheinander herausgekommen war“

Drei Städte streiten sich darum, Vorbild für diesen Roman gewesen zu sein; dieser Tisch steht in der südlichsten davon

ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATEJUST LADY 31MM: 8070 EURO

„Wer zählt schon das Toastbrot in Amerika? Keiner!“

Trotzdem, findet der Held dieses Romans, ist in der Heimat alles besser, dort, wo Rind und Saatkrähe sich Gute Nacht sagen

HERMÈS, CARRÉ H: 11.900 EURO

„Und das Schicksal wartet bereits, ein dunkles Verhängnis, verborgen im Hauch dieses Sommerwinds“

Eine Rüstungsfabrik im Zweiten Weltkrieg, gut versteckt am Ende des Regenbogens. Als Meister des Versteckspiels gilt auch der Autor dieser Zeilen

BREITLING, BREITLING FOR BENTLEY: 7740 EURO

„Manchmal merk ich schon, dass ich aus Düsseldorf bin!“

Aber um der Erleuchtung willen schlafe ich auch mal im Achtbettzimmer

LOUIS VITTON, TAMBOUR AUTOMATIC DIVING: 16.700 EURO

„Sehr früh am Morgen zog sie sich an, ging durch die leeren, morgendlich seltsamen Straßen, weit hinaus vor die Stadt“

Hier schöpft sie Kraft für ihren Kampf gegen die „Herrschaft der Gewalt und des Widersinns“, im München der zwanziger Jahre

HUBLOT, F I KING POWER: 21.400 EURO

„Er gedachte, in ein Kloster einzutreten, arm, wie er war, seine ihm noch verbleibende Zeit geduldig zu ertragen“

Denn auch damals galt: Täter kehren immer an den Tatort zurück

NOMOS, ORION 33: 1200 EURO

„Wer hier wohnt, befindet sich im Mittelpunkt einer Stadt, die trotz aller Anstrengungen nie Metropole sein wird“

Deshalb ringen die Frauen in diesem Roman um den Titel der Supermama, wobei Butterbrezeln eine gewisse Rolle spielen

TAG HEUER, GRAND CARRERA CALIBRE 17 RS L.E. ROSÉGOLD: 13.000 EURO

„Zuerst blickte er weithin zum Strom hinüber, zu den festlich bewimpelten Docks und Brücken und kreuzenden Fährschiffen“

Maritim ist es hier noch immer. Auch wenn Kapitänswitwen sich die Preise nie leisten könnten

CHANEL, MARINE J12: 3500 EURO