Grüne Blätter gehören an die Bäume, nicht in den Drucker. Deshalb können Dokumente jetzt auch im WWF-Format gespeichert und verteilt werden. Eine Variante der PDF, die mit allen PDF-Lesern geöffnet werden können soll. Das neue an dem grünen Dokument? Es kann nicht ausgedruckt werden! So bleibt den Bäumen ein langer Weg erspart. Die Software für das WWF finden Sie hier. PC und Mac kompatibel