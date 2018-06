Riecht so lecker, dass man sie am liebsten essen würde. Auch die Konsistenz erinnert eher an ein Souflé. Kiehl’s Whipped Body Butter enthält unter anderem Sojamilch, Honig, Shea- und Jojoba-Öl. Trotzdem zieht sie schnell ein und macht den ganzen Tag lang seidenweiche Haut. Ein Überlebensmittel für diesen Winter