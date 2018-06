„I love You“ Muttertags-Spezial

Weihnachten, Geburtstage und vor allem auch der bevorstehende Muttertag sind Ereignisse, vor denen sich viele fürchten, da sie mit stundenlangem Rumirren in der Innenstadt oder Einkaufspassagen verbunden sind, um das passende Geschenk zu finden. Blumen gab es die letzten zehn Jahre und Pralinen sind wirklich einfallslos. Auf weitere Ideen kommt man meistens alleine nicht. Deswegen hilft uns dieses Jahr das „I love you magazine“ beim kreativen Schenken. Passend zur Ausgabe mit dem Thema „Mutter“ gibt es zum Muttertag eine kleine limitierte Edition mit Uslu Airlines, in der alles drin ist, was Frau/Mutter so braucht: Nagellack, Lippenstift, Lipgloss… Mit diesem Paket macht man nicht nur der Mutter eine Freude. Es kostet 29 Euro und der Erlös geht an die Frauenberatung TARA in Berlin. Ab morgen, Samstag den 30. April 2011, gibt es die limitierte Edition unter anderem im Shop von doyoureadme und Andreas Murkudis in Berlin, oder hier. Und für alle, die es nicht wissen: Muttertag ist am 8. Mai