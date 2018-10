Uwe Schmidt ist ein Mann mit vielen Identitäten. Der Soundtüftler aus Frankfurt, hat unter Namen wie „Atom Heart“ , „Lisa Carbon“ oder „Fonosandwich“ einige ergötzliche Elektronikmusik gemacht. Das schönste seiner Pseudonyme aber ist „Señor Coconut“. Unter diesem rührt Schmidt eine grandiose Latin-Salsa zusammen. Es begann mit Mambo- und ChaCha-Versionen von Kraftwerk, die sogar den Segen der Kraftwerker selbst fanden. Mittlerweile hat sich Herr Schmidt in Santiago de Chile niedergelassen und gilt dort als Volksheld. Kein Wunder, dass er es wagt, auch Michael Jackson und Deep Purple in seine Rhythmus-Sauce zu tunken. Mit feinem Humor und musikalischer Finesse. Ein Spaß für die ganze Familie. Unter anderem zu sehen am 4.11. in Berlin, Lido