Ab heute (pünktlich zur Berliner Fashion Week, die nächste Woche wieder losgeht) im Café M1 am Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg: Dorothea Tuchs Fotografien, im Reportagestil aufgenommen im letzten Jahr während der Berliner Fashion Week. Ein persönlicher Einblick in die Showwelt.

bis 23. Februar