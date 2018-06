ZEITmagazin-Party in Berlin: Farewell, TXL!

Der Künstler Martin Eder

Zum Beginn der Berliner Fashion Week haben wir gestern in der Bar Tausend gefeiert, um den nettesten Flughafen der Welt, Berlin-Tegel, zu verabschieden: das letzte Mal reist die Fashion Crowd über TXL an, im Sommer geht es schon über den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg. Im aktuellen ZEITmagazin, das von den Deutschen der Modewelt handelt, haben wir Model und Schauspielerin Jessica Joffe beim Check-in fotografiert, und Tegel-Architekt Meinhard von Gerkan erklärt, was wir an diesem Flughafen besonders vermissen werden. Wir haben ja wirklich nichts gegen Veränderungen, aber ein bisschen wehmütig waren wir, weshalb wir bis in die Morgenstunden tanzen, Tegel-Erinnerungen austauschen und Lillet mit Ginger Beer trinken mussten. Zusammen mit 250 Gästen, zu denen die Schauspielerinnen Marie Bäumer, Natalia Woerner, Nora von Waldstätten, Bibiana Beglau, Jasmin Gerat gehörten sowie Alexander Scheer aus „Sonnenallee“. Die Kulturszene war da, unter anderem der Maler Martin Eder, der Comedian Oliver Polak, die Sängerin Eva Briegel von Juli und Thees Uhlmann von Tomte. Die Modeleute Iris von Arnim, Ayzit Bostan und Esther Perbandt kamen, die Bloggerinnen Mary Scherpe von „Stil in Berlin“ und „Les Mads“-Gründerin Jessica Weiss sowie Musikmanager Tim Renner. Farewell, TXL!

Fotos: Moritz Meyer-Buck (8), Verena Tempelmann (1)