(c)bpb

Wer ist eigentlich dieser Lan? Und warum macht er so viele Partys? Das fragen sich viele Eltern. Die Bundeszentrale für politische Bildung hilft aus und veranstaltet LAN-Partys für Eltern – damit die sehen, was ihre Kinder daran so toll finden. Auf dem Programm des Workshops stehen die Klassiker Trackmania und Counter-Strike. Am 9. März in Marbug und am 16. März in Bremerhaven. Mehr Infos gibt es hier.