Proust-Fragebogen für Blogger (42)

Hinter den Pseudonymen Mainlandoffice, Modejournalistin und Parisoffice stecken die drei Journalistinnen Sabine Tersteegen, Kathrin Bierling und Barbara Markert. Seit fünf Jahren berichten sie von ihren Wohnorten Frankfurt, München und Paris aus gemeinsam auf ihrem Blog Modepilot, und zwar erstaunlich unverblümt – eine Seltenheit im Modejournalismus.















Was ist für Sie das vollkommene Blog?

Mainlandoffice: Eines, dessen Macher sich selbst und die Themen nicht zu ernst nehmen

Modejournalistin: … aber den Leser!

Parisoffice: … und der neue, lustige Ideen umsetzt

Mit welchem Blogger identifizieren Sie sich am meisten?

MO: Ich identifiziere mich nicht mit anderen. Sonst hätte ich irgendetwas verkehrt gemacht. Beim Bloggen zumindest

MJ: Stimmt

PO: Genau!

Was ist online Ihre Lieblingsbeschäftigung?

MO: S-H-O-P-P-E-N

MJ: Bloggen

PO: Mich verlieren in Informationen, die mir unbekannt sind

Was ist offline Ihre Lieblingsbeschäftigung?

MO: Man sollte meinen, ebenfalls Shoppen. Aber im wirklichen Leben sind es Musikhören, Schlafen, Lesen, Gucken – in dieser Reihenfolge

MJ: Tanzen

PO: Mit meinem kleinen Sohn schmusen, Reisen und Träumen

Bei welcher Gelegenheit schreiben Sie die Unwahrheit?

MO: Jetzt gerade. Und wenn es die Höflichkeit erfordert

MJ: Wenn ich auf Baby-Fotos reagieren muss

PO: Die Unwahrheit SCHREIBEN – das sehr selten. Die Unwahrheit SAGEN – da gibt es viele Fälle

Ihr Lieblingsheld im Netz?

MO: Ich hab’s nicht so mit Helden

MJ: Stefan Niggemeier

PO: Die via das Internet Revolutionen gegen Diktatoren organisieren

Ihr Lieblingsheld in der Wirklichkeit?

MO: …in der Wirklichkeit erst recht nicht

MJ: Derjenige, der sich am erfolgreichsten um Hilfsbedürftige kümmert. Hilfe, jetzt klinge ich wie eine Miss-Wahl-Kandidatin

PO: Die ihr Leben für andere riskieren. Und es ist mir egal, wenn ich wie eine Miss-Wahl-Kandidatin klinge

Was mögen Sie im Netz am wenigsten?

MO: Die Masse. Reizüberflutung total. Selektion kaum möglich

MJ: Spam, wozu für mich auch die meisten Newsletter und Pressemitteilungen zählen

PO: Werbung, Umfragen und alles, was mich sonst beim Lesen stören kann

Was stört Sie an Bloggern am meisten?

MO: Alles, was mich an Menschen generell sonst auch stört

MJ: Foto- und Zitate-Klau

PO: Eingenommenheit von sich selbst

Was stört Sie an sich selbst am meisten?

MO: Ach, die Frage kennt man aus Bewerbungsgesprächen. Und da sage ich immer: meine Ungeduld

MJ: Wobei mich Ungeduld gar nicht stört. Im Gegenteil, die bringt uns voran. Was mich wirklich stört: Ich schaffe es maximal drei mal im Jahr, vor der Arbeit zu sporteln. Wie kriegen das andere Leute morgens hin?!

PO: Dass ich mit meiner Rumträumerei zu viel Zeit verliere

Ihr glücklichster Moment als Blogger?

MO: Wenn nur ein User bei nur einem einzigen Post ein bisschen schmunzeln konnte, hat sich’s gelohnt

MJ: Süß! Ich freue mich über Posts, die auch offline diskutiert werden – wie unsere Abstimmung zur Chefredaktion von Harper’s Bazaar

PO: Wenn ich ein gelungenes, von mir geschossenes Foto online stelle und es auch anderen gefällt

Was halten Sie für Ihre größte Errungenschaft als Blogger?

MO: Vielleicht haben wir drei dem todernsten Thema Mode ein bisschen Heiterkeit verliehen

MJ: Stimmt. Aber auch bei der Größe unabhängig zu bleiben, haben wir geschafft

PO: Dass das Bloggen an sich die traditionellen Medien zum Nachdenken über eingefahrene Wege anregt

Über welches Talent würden Sie gern verfügen?

MO: Singen, Turmspringen

MJ: Singen

PO: Mich frisieren können

Ihre größte Extravaganz?

MO: Die überlasse ich den anderen beiden

MJ: Riesiges Frühstücks-Buffet: Ich esse nur Rührei, dazu Toast mit Butter

PO: Ich habe viele Fehler, aber einen nicht: Extravaganz

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?

MO: Es war schon mal schlimmer

MJ: … aber auch besser

PO: Müde, aber zufrieden

Ihr Motto?

MO: “Wer mir was vom goldenen Lebensabend quatscht, dem hau ich das Gebiss raus.” Leider nicht von mir, sondern von Klaus Kinski

MJ: Ha ha! Ich helfe mir auch mit einem Zitat: “Mehr Freude an der Frische.” – Liebherr

PO: Trial and error