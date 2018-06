The Met – Die Gala

Das Metropolitan Museum in New York widmet Miuccia Prada und Elsa Schiaparelli eine Ausstellung, zwei italienischen Designerinnnen, deren Mode die Zeit prägt – die eine heute, die andere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Eröffnung ist am Donnerstag, dem 10. Mai. Die Gala zur Eröffnung fand schon drei Tage vorher statt, traditionell ein modisches Spektakel mit Kleidern, die um einiges interssanter sind als die, die zu den Oscars getragen werden. Trends dieses Jahr offenbar: märchenhafter Brokat und alles herrlich over-the-top (von oben nach unten: Schauspielerin Scarlett Johannsson in Dolce & Gabbana; Stylistin Giovanna Battaglia in Dolce & Gabbana mit Vladimir Restoin-Roitfeld, Sohn von Carine Roitfeld; Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley in Burberry)

(c) Dolce & Gabbana; Burberry