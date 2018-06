Das Front in Hamburg war der erste deutsche House-Club. Im ZEITmagazin von dieser Woche, das am 23. August erscheint, erinnern Zeitzeugen sich, wie es damals war, in den Achtzigern und Neunzigern. Die Berliner Galerie Seven Star zeigt Fotografien von Rüdiger Trautsch. Eröffnung ist am Donnerstag, die Ausstellung geht bis 22. September.

Gormannstr. 7

10119 Berlin

Di-Fr 14-19 Uhr, Sa 14-18 Uhr