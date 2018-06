Proust-Fragebogen für Blogger

Nathan Cowen (29) wuchs in Hawaii auf und lernte Jacob Klein (32) vor vier Jahren in Berlin kennen, als beide für das Design-Studio Hort arbeiteten. Seitdem betreiben sie erfolgreich zusammen ihre Seite haw-lin (Hawaii-Berlin), die sie fast täglich mit neuen Moodboards bespielen.

Was ist für Sie das vollkommene Blog?

Nathan: Ein Food-Blog mit einfachen, aber detaillierten Rezepten und Bildern.

Jacob: Ein Blog, das seinen Inhalt sehr genau recherchiert. Das ist das vollkommene Blog für mich.

Mit welchem Blogger identifizieren Sie sich am meisten?

Nathan und Jacob: Keine Ahnung, wir wissen nicht viel über die Welt der Blogger.

Was ist online Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Nathan: Keine Ahnung.

Jacob: Nach Bildern recherchieren und darüber, wie sie entstanden sind.

Was ist offline Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Nathan: Filme und Essen.

Jacob: Kochen mit meiner Freundin.

Bei welcher Gelegenheit schreiben Sie die Unwahrheit?

Nathan: Uhhh.

Jacob: Ich schreibe keine Unwahrheiten, nicht dass es mir bewusst wäre.

Ihr Lieblingsheld im Netz?

Nathan und Jacob: Wir wissen es beide wirklich nicht.

Ihr Lieblingsheld in der Wirklichkeit?

Nathan: Mein Vater und Michael Jordan.

Jacob: Auch mein Vater und Max Bill.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen, denen Sie im Netz begegnen?

Nathan: Wenn sie freundlich und aufrichtig sind.

Jacob: Ehrlichkeit.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen, denen Sie in der Wirklichkeit begegnen?

Nathan: Aufrichtige Freude.

Jacob: Ehrlichkeit.

Was mögen Sie im Netz am wenigsten?

Nathan und Jacob: Spam.

Was stört Sie an Bloggern am meisten?

Nathan: Das Jammern.

Jacob: Manche von ihnen nehmen sich zu ernst.

Was stört Sie an sich selbst am meisten?

Nathan: Meine Faulheit, manchmal.

Jacob: Ich beschwere mich zu oft.

Ihr glücklichster Moment als Blogger?

Nathan und Jacob: Nicht als Blogger bezeichnet zu werden.

Was halten Sie für Ihre größte Errungenschaft als Blogger?

Nathan und Jacob: Nicht als Blogger verstanden zu werden.

Über welches Talent würden Sie gern verfügen?

Nathan: Pfeifen können.

Jacob: Ich wünschte, ich hätte die perfekte Schönschrift.

Als welcher Blogger möchten Sie gern wiedergeboren werden?

Nathan: Wollen Menschen wirklich Blogger werden?

Jacob: Ich weiß es nicht. Ich kann keinen bestimmten Blogger nennen. Ich würde aber gern in meinem nächsten Leben etwas mit Natur und Handwerkskunst machen.

Ihre größte Extravaganz?

Nathan: Essen.

Jacob: Schuhe.

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?

Nathan: Arbeit.

Jacob: Ich erhole mich von meiner Bronchitis.

Ihr Motto?

Nathan: Chill out.

Jacob: Work hard.