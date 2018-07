Berlin Fashion Week: Die ZEITmagazin-Party im Stue

„Das Stue“ ist dänisch und heißt „Das Wohnzimmer“, und das traf die Stimmung am Mittwoch Abend auf den Punkt. Das ZEITmagazin hatte in das erst kürzlich neu eröffnete Hotel „Das Stue“ mitten im Berliner Tiergarten geladen, um die aktuelle Ausgabe zur Fashion Week zu feiern – und 400 Gäste verwandelten die Bar für eine Nacht in das Party-Wohnzimmer der Winter-Modewoche. Unter ihnen die Designer Dirk Schönberger, Ayzit Bostan, Kostas Murkudis, Johanna Perret, Frank Leder und Sabrina Dehoff, die Schauspielerinnen Claudia Michelsen, Nora von Waldstätten und Valerie Niehaus, Schauspieler Lars Eidinger und Filmproduzent Oliver Berben, die DJs Mousse T., Daniel Haaksman und Marcin Öz von „Whitest Boy Alive“, Musikmanager Tim Renner, Autorin Theresia Enzensberger und Sternekoch Ali Güngörmüs aus Hamburg.

Nacho Alegre, 31, Fotograf der ZEITmagazin-Titelgeschichte von dieser Woche und Gründer des stilprägenden Designmagazins „Apartamento“, war aus Barcelona gekommen und erzählte im Gespräch mit ZEITmagazin-Chefredakteur Christoph Amend, dass seine Zeit als Erasmus-Student in Hamburg ihn zu der Gründung seines Magazins inspiriert habe. „Ich habe dort so viele schön eingerichtete Wohnungen gesehen, dass ich anfing, sie zu fotografieren.“ Und er verriet schmunzelnd auch einen Zukunftsplan: „Ich möchte ein Apartamento-Hotel gründen, falls also jemand hier ein paar Millionen Euro hat, um zu investieren – bitte bei mir melden!“

Nach dem Kurz-Talk begann die Party, und Modekritiker Alfons Kaiser, ebenfalls unter den Gästen, schrieb am nächsten Morgen in der „FAZ“: „Enden die Nächte hier nie?“

(c) Holger Talinski

Sternekoch Ali Güngörmüs und Christoph Amend