Sonntagsessen (32)

Mit passionate about baking gehen einem nie die Ideen für den Nachtisch aus. Deeba Rajpal lebt in einem Vorort von Neu-Delhi und bloggt seit 2007 über ihre Lieblingsbeschäftigung. Backen ist in Indien nicht sehr verbreitet, weil es in vielen Haushalten keine Backöfen gibt. Am Anfang war es auch gar nicht so leicht, sagt sie, denn einige Zutaten aus europäischen Rezepten sind in Indien nicht aus regionaler Produktion erhältlich. Inzwischen stellt sie Quark, Mascarpone und Ricotta selbst her und ersetzt fehlende Zutaten durch regionale Produkte.

(c) Deeba Rajpal