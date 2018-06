Nach einiger Zeit in Paris ist Duftdesigner Christian Lars Plesch wieder in Deutschland tätig und hat für Nasengold den Duft #S entwickelt. Das Besondere an diesem Duft ist der bei der Cognac-Herstellung gewonnene Naturstoff „Lie de Vin“ – durch seinen eigenwillig hefig-fruchtigen Geruch entstand im Zusammenspiel mit Grapefruit, Ingwer und Wildrose eine unangepasste neue Duftkreation.

(c) Nasengold