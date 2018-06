Sonntagsessen (46)

(c) Elizabeth Minett



Models und Kochen? Nach der Dekade von Heroinschick und Hungerhaken beinahe unvorstellbar. Aber nachdem wir in unserem Heft am 1. April mit der Fotostrecke von Hudley Hudson hinter die Kulissen von Model-Wgs gesehen haben, wollen wir uns nun ansehen, wie ein Blog haut culture und Appetit vereinbart. Das New Yorker Model Elizabeth Minett zeigt auf ihrem Blog hautappetit, dass sich Essen und Mode nicht ausschließen müssen: Minett hat hautappetit vor fünf Jahren mit dem Ziel begonnen, die besten Desserts der Welt zu entdecken und nachzumachen, um zu zeigen, wie schön es sein kann, beim Essen kräftig zuzulangen: auch bei Süßem und Fettigem.