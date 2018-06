Ausstellungseröffnung von Luis Trenker-Porträts in der Trenkerstube

(c) Trenkerstube

Bergsteiger, Autor, Regisseur, Schauspieler: Der 1990 verstorbene Luis Trenker gilt als ein vielseitiges, jedoch umstrittenes Ausnahmetalent: Kritiker werfen dem 1892 in Tirol unter der Habsburger-Krone geborenen Trenker trotz Berufsverbotes während der NS-Zeit vor, sich während des Nationalsozialismus opportun gezeigt zu haben. In der nach ihm benannten Trenkerstube im Hotel Castel in Südtirol werden ab heute neue Ansichten von Luis Trenker gezeigt: Das Gourmetrestaurant feiert sein zehnjähriges Bestehen und eröffnet zeitgleich eine Ausstellung mit zwölf Trenker-Fotografien des Portraitfotografen Konrad Rufus Müller. Unter den Anwesenden wird neben Spitzenköchen, Stamm- und Ehrengästen auch der Fotograf Konrad Rufus Müller selbst sein – in Begleitung von Dr. Erwin Brunner, Chefredakteur des National Geographic Magazin. Beide sind auf ihre Art Trenker-Experten: Dr. Erwin Brunner hat 1982 anlässlich Trenkers 90. Geburtstages eine Reportage über Luis Trenker für das ZEITmagazin geschrieben, Konrad Rufus Müller hat damals die Fotos dazu gemacht. In der Ausstellung werden nun auch die Bilder gezeigt, die 1982 nicht in den Druck kamen. Zum Trost für alle, die nicht anwesend sein können: Die Ausstellung der Porträtfotos läuft noch bis zum 3. November.