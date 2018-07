Brasilien in Berlin

Am kommenden Samstag, dem 18. Mai, eröffnet unser Bundespräsident Joachim Gauck das Deutschland-Brasilien-Jahr in São Paulo. Berlin hinkt, was Partys betrifft, ja eher selten hinterher und so kann das ganze kommende Wochenende auf dem Lusotronic Festival das „lusophone“ Lebensgefühl gefeiert werden – Lusophonie, lernt man bei der Gelegenheit, ist eine Bezeichnung für den portugiesischsprachigen Raum. Im Kreuzberger „Gretchen“ treten Berliner Musiker und Künstler gemeinsam mit Gästen aus dem portugiesischen Raum auf – am Samstag mit Blick auf Portugal, Angola und Mosambik und am Sonntag auf Brasil

Das Gretchen ist in der Obentrautstraße 19-21, 10963 Berlin