(c) Zoe Spawton

Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft: Die australische Fotografin Zoe Spawton entdeckte Ali während ihrer Arbeit als Kellnerin in einem Kreuzkölner Café. Der 83-jährige Schneider kam dort jeden Morgen vorbei: Mal in einen maßgeschneidertem Anzug, mal ganz in rot-gelb, aber immer sehr eigen gekleidet. Als Zoe Spawton ihn das erste Mal fotografierte konnte Ali kaum aufhören zu lachen. Mittlerweile posiert Ali richtiggehend und die Kellnerin und der Schneider sind durch „What Ali Wore“ zu kleinen Berühmtheiten geworden: In ihrem Kreuzkölner Kiez und im Netz.