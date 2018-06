(c) chez Theresa

Schon der About me-Abschnitt auf „Chez-Theresa“ macht alles klar: „It`s all about food.“Auch wenn die Fotos auf Chez-Theresa sich in ihrer Ästhetik manchmal in den Vordergrund drängen: Die Rezepte lassen sich sehr gut nachvollziehen und stehen den Bildern in nichts nach. Hinter dem Blog steckt Theresa Steinle, 24 Jahre alt und Lehramtsstudentin in Augsburg.