Sonntagsessen (55)

c) Applewood House

Applewood House klingt ein wenig nach einem kleinen Landhaus mit einem großen Apfelbaum. Hinter dem fabulösen Namen steckt Isabelle Kölling, eine Halb-Britin mit Faible für teatime und Abneigung gegen fettiges Essen. Ein perfekter Tag im Leben der Diplom-Ingenieurin und Mutter dreier Mädchen besteht aus stundenlangem Kochen, Backen und Abfotografieren, der perfekte Abend dieses Tages darin, alles Zubereitete abends mit guten Freunden zu vertilgen. Als wir Isabelle Kölling um fünf bis sechs Bilder ihres Blogs Applewood House gebeten haben hat sie mehr als ein Dutzend geschickt. „Ich kann mich einfach nicht entscheiden, welches meine Lieblingsbilder sind! Das ist genauso schwierig, wie ein Lieblingskind zu benennen.“ Wir hatten dann das gleiche Problem – im Endeffekt haben wir das ausgewählt, was wir in dem Moment am liebsten gegessen hätten – zum Beispiel den Käsekuchen mit Orangen und weißer Schokolade…