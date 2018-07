Sonntagsessen (59)

(c) Sylvia Reiter

Der Foodblog Rock the Kitchen, erzählt die in Mittelfranken ansässige Sylvia Reiter, vereint ihre liebsten Hobbies: Kochen, Food-Fotografie und schöne Dinge. Seit 2010 betreibt sie das Blog, das als private Rezeptesammlung begann. Im liebevoll designten Blog finden sich deshalb Rezepte von A wie Asiatische Hackbällchen in Kokos-Spinat-Soße bis Z wie Zucchini-Carpaccio mit Pistazienöl – und, wie der Name verspricht, Tipps zur musikalischen Untermalung des Kochens.