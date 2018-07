Köcheln, simmern, sieden, garen – Prerna Singh kocht langsam. Seit 2010 veröffentlicht die professionelle Food-Fotografin auf ihrem Blog „Indian Simmer“ eigene Slow-Food Gerichte, weil die überbordende Rezeptsammlung eine Struktur brauchte. Und weil Indisch nicht nur scharfes Curry ist. Singh lebt mit ihrem Ehemann und einer frechen Vierjährigen in den Vereinigten Staaten. 2012 erschien ihr erstes Kochbuch: The Everything Indian Slow cooker Cookbook.

(c) Prerna Singh