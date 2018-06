Warm up and donate!

Wer seinen Kleiderschrank immer noch nicht ausgemistet hat, hat spätestens jetzt einen guten Grund dazu. Mary Scherpe von Stil in Berlin sammelt am kommenden Sonntag, den 15. November, im Voo Store in Kreuzberg wintertaugliche Kleidung, die allesamt an die Berliner Kältehilfe gespendet wird. Von 15 bis 19 Uhr können die Sachen abgegeben werden. Für 500g noch tragbare Kleidung bekommt man ein Ticket für die Verlosung am Abend, wo jeder Spender die Chance hat, einen Preis von Aesop, Mykita, 032c, Schwarzhogerzeil und vielen mehr zu gewinnen. In der Zwischenzeit gibt es Kekse von Daniel’s Eatery und wärmende Drinks.

Warm Up! im Voo Store, Oranienstraße 24, am 15. November ab 15 Uhr