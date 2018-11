Dover Street Market in New York

Für all diejenigen, die das Glück haben, am kommenden Samstag in New York zu sein – das Einkaufserlebnis „Dover Street Market“ aus London und Tokyo eröffnet seine Türen nun auch in Manhatten, im bisher unfashionablen (nicht mehr lang!) Stadtteil Kips Bay. In einem großen Gebäude aus der Beaux Arts-Zeit an der Lexington Avenue und der 30. Straße, zeigt Comme des Garcons-Designerin Rei Kawakubo erneut ihre Vorstellung eines Multibrand-Stores: Über sieben Stockwerke ist sie selbst vertreten mit den eigenen Labels wie Comme des Garcons oder PLAY Commes des Garcons, gleichzeitig zeigen Modehäuser und Marken wie Saint Laurent, Louis Vuitton, Prada, Jacquemus, A.P.C. oder Supreme ihre Kollektionen. Prada ist im obersten Stockwerk zuhause und päsentiert u.a. eine extra für die Eröffnung entworfene Kollektion. Bei Einrichtung und Gestaltung hatten die Designer freie Hand, so ist, wie von Rei Kawakubo gewohnt, ein herrlich chaotisches Paradies aus Mode, Musik, Kunst und kuriosen Dingen entstanden. Selbstverständlich gehört auch zum New Yorker Dover Street Market eine Dependance der besten Bäckerei aus Paris: der Rose Bakery…. Merry Christmas, happy New Yorkers!

Dover Street Market New York

Lexington Avenue 160, NYC

Eröffnung am 21.12. um 11 Uhr

(c) Dover Street Market