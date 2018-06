Im Oktober des vergangenen Jahres widmete das ZEITmagazin eine komplette Ausgabe der Stadt Frankfurt am Main. Juergen Teller war damals einige Tage und Nächte in der Stadt und fotografierte das gesamte Heft. Die Idee hat Anklang gefunden: nun gibt es einen Blog und eine App mit fiktiven Titelbildern des ZEITmagazins. Die Motive kann jeder selbst liefern, der gerade in Frankfurt unterwegs ist. Plank mich, Jürgen Teller!

