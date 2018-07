Proust-Fragebogen für Blogger (98)

Justin Saunders ist in Deutschland aufgewachsen, aber rechtzeitig in sein Heimatland Kanada zurückgekehrt, um die Highschool-Blödeleien nicht zu verpassen. Er lebt in Montreal, genießt die feinen Dinge des Lebens und bezeichnet sich selbst als leidenschaftlichen Ästheten. Im Jahr 2006 hat er seinen wortlosen Fotoblog JJJJound.com geschaffen, der ursprünglich nur seinen Freunden als Moodboard diente. Auf JJJJound.com findet sich ein bunter Mix aus Design und Mode bis hin zu Musik, Architektur und Landschaften. Justin Saunders hat ein Auge für die schönen Dinge in seiner Umgebung; er ist freischaffender Designer – und teilt seine Eindrücke auf seinem Blog.

Was ist für Sie das vollkommene Blog?

Ein Blog, das mich immer wieder neugierig macht, neue Dinge zu erforschen.

Mit welchem Blogger identifizieren Sie sich am meisten?

Leider verzehre ich Blogs und das Internet ohne mir die Autoren anzusehen. Alles fließt anonym in einen Rss-Reader, oder kommt zufällig über die Google-Bildersuche zu mir.

Was ist online Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Recherche natürlich – aber die ist mit Arbeit verbunden. In meiner Freizeit suche ich online gerne nach neuer Musik.

Was ist offline Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Kochen und Gartenarbeit lernen.

Bei welcher Gelegenheit schreiben Sie die Unwahrheit?

Ich bezweifle, dass ich das tue.

Ihr Lieblingsheld im Netz?

Freiheitskämpfer.

Ihr Lieblingsheld in der Wirklichkeit?

Ich denke, Freiheitskämpfer passen hier auch.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen, denen Sie im Netz begegnen?

Echtheit.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen, denen Sie in der Wirklichkeit begegnen?

Dasselbe.

Was mögen Sie im Netz am wenigsten?

Dass das Netz kontrolliert und zensiert wird.

Was stört Sie an Bloggern am meisten?

Überhaupt nichts.

Was stört Sie an sich selbst am meisten?

Ich könnte wohl mehr hiervon machen.

Ihr glücklichster Moment als Blogger?

JJJJound.com hat mir eine Menge Türen geöffnet, die New York Times hat mich angeheuert, ich durfte eine Ausstellung in Los Angeles zeigen… Ich wurde für viele Projekte angefragt, zu denen ich ohne JJJJound.com niemals gekommen wäre.

Was halten Sie für Ihre größte Errungenschaft als Blogger?

Ich freue mich, dass Image- und Moodboard-Blogs jetzt Teil unserer Kultur sind. Sie sind ein großartiger persönlicher und kreativer Weg, mit dem wir unsere Visionen ordnen können. Kreativität ist für die meisten von uns sehr verwirrend – eine Plattform zu haben, wo wir unsere Sicht der Dinge auch ohne finanziellen Aufwand veröffentlichen können, macht die Sache leichter.

Über welches Talent würden Sie gern verfügen?

Ich arbeite an meinem grünen Daumen.

Als welcher Blogger möchten Sie gern wiedergeboren werden?

Als ich selbst, aber mit besserem Haar?

Ihre größte Extravaganz?

Meine Zeit.

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?

Es ist Winter in Montreal – ich existiere in diesen Tagen quasi nur zu Hause, und genieße die Behaglichkeit meiner Wohnung.

Ihr Motto?

Ich lebe sehr streng nach dieser Vorgabe – sie war die Antwort für meine körperliche und geistige Gesundheit.

24 Stunden am Tag:

8 Stunden Arbeit

8 Stunden Freizeit

8 Stunden Ruhe

(c) Thanh Truc Trinh