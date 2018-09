Sonntagsessen (98)

Spinach Soup

Welsh Rarebit

Black Spaghetti with Mushrooms and Parmesan

Valentines Day Salt Crackers with a Black Pepper Martini

Beetroot Chocolate Cake

Unser heutiges Sonntagsessen ist ein verspäteter Beitrag zum Valentinstag. Aber wieso nicht: Liebe sollte doch das ganze Jahr über durch den Magen gehen, und der Foodblog Nicky&Max passt in vielerlei Hinsicht sehr gut zu diesem Thema. Nicky Walsh ist eine professionelle Fotografin aus England, Max Faber ist ein Foodstylist, dessen Arbeiten bereits in vielen Kochbüchern, Magazinen und TV-Werbungen aufgetaucht sind. Beide leben in Berlin und haben erkannt, dass ihr Blog der ideale Weg ist, ihre Talente zusammenzuführen. „Wir wollen die Grenzen zwischen Kunst und Essensfotografie verwischen“, sagt Nicky. Das gelingt vorzüglich: Viel Spaß beim Nachkochen dieses romantischen Menüs inklusive Valentinstags-Martini mit schwarzem Pfeffer und salzigen Crackern.

(c) Nicky Walsh