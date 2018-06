Das größte Abenteuer von allen

„Growing up is the most exciting adventure of all“ – so wirbt das renommierte Nationaltheater in London für seine Aufführung von Erich Kästners Kinderbuchklassiker „Emil und die Detektive“. Die Zuschauer sehen eine farbenfrohe Inszenierung der Geschichte des kleinen Emil, der von seiner Mutter nach Berlin geschickt wird und dort auf eigene Faust einen Verbrecher verfolgt. Ein großes Abenteuer für Eltern und ihre Kinder, das von der britischen Presse frenetisch gefeiert wird.

„Emil and the Detectives“, adaptiert von Carl Miller und inszeniert von Bijan Sheibani, läuft noch bis 18. März im Royal National Theatre, South Bank, London, SE1 9PX.

(c) Marc Brenner/National Theatre