Kommen Sie zur „Langen Nacht der ZEIT“

Am 2. April erscheint DIE ZEIT erstmals mit einem Lokalteil Hamburg – und das wird gefeiert! „Die lange Nacht der ZEIT“ lädt in der Hansestadt zu verschiedenen Veranstaltungen ein, beispielsweise in das Einrichtungshaus Stilwerk. Hier trifft um 20 Uhr Tillmann Prüfer, Style Director des ZEITmagazins, auf Modedesignerin Iris von Arnim. Die Cashmere-Queen erzählt von ihrer Arbeit als international erfolgreicher Designerin, berichtet aber auch über ihr Leben in Hamburg. Im Anschluss, um 21.30 Uhr, begegnet Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur des ZEITmagazins, dem Sternekoch Ali Güngörmüş. Er kommt aus der Türkei, ist in Bayern aufgewachsen und führt in Hamburg ein Restaurant.

Aber nicht nur im Stilwerk, sondern auch an vielen anderen Stellen der Stadt lädt DIE ZEIT ein: An 14 besonderen Orten finden 23 Veranstaltungen statt. ZEIT-Autoren treffen auf die Persönlichkeiten der Hansestadt aus Kunst und Kultur, Politik und Wirtschaft – sei es in Diskussionen, Lesungen oder Interviews. So können Sie unter anderem an einem Architekturspaziergang durch die Stadt teilnehmen, Moritz von Uslar zuhören, wie er Olaf Scholz 99 (unbequeme) Fragen stellt oder ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo im Gespräch mit Herausgaber Helmut Schmidt erleben.

