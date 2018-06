Proust-Fragebogen für Blogger (101)

Schönschrift hat uns in der Schule immer genervt, doch wer sie beherrscht hat, den haben wir zugegebenermaßen ein bisschen bewundert. Christian Goldemann zum Beispiel hatte immer ein Faible für die Kunst des schönen Schreibens. Als Jugendlicher experimentierte er mit Graffiti und Schriftzügen, später studierte er Grafikdesign, und schließlich schuf er mit „Typostrate“ einen Blog, der ausschließlich von Typografie handelt. „Von Anfang an ging es bei Typostrate um die Liebe zur Schrift“, sagt Goldemann, der auf seinem Blog Leute porträtiert, Apps, Bücher und hübsche Zitate in verschiedenen Stilen vorstellt. Außerdem gibt es ein Typografie-Lexikon und viele verschiedene Schriftarten zum Download – jeder Aspekt des schönen Schreibens ist hier abgedeckt. Wer sich für Schriftarten begeistert, nach Inspiration sucht oder einfach Geschichten über kreative Köpfe lesen möchte, ist bei Typostrate sehr gut aufgehoben.

Was ist für Sie das vollkommene Blog?

Ein Blog, auf dem man mit Leidenschaft und Spaß jeden Tag neue Artikel verfasst und dies sich auch auf die Leute überträgt.

Mit welchem Blogger identifizieren Sie sich am meisten?

Da ich keinen Blogger nachmache und in dieser Nische einer der Ersten bin – mit niemandem.

Was ist online Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Typografie recherchieren, finden und posten.

Was ist offline Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Web- bzw. Grafikdesign praktizieren, neue Ideen entwickeln, Musik und meine Tochter.

Bei welcher Gelegenheit schreiben Sie die Unwahrheit?

Nie. Die Unwahrheit lasse ich weg.

Ihr Lieblingsheld im Netz?

Wahre Helden werden durch Mut dazu gemacht. Doch Mut findet man nur in der Wirklichkeit.

Ihr Lieblingsheld in der Wirklichkeit?

Mein Vater.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen, denen Sie im Netz begegnen?

Ich schätze es, wenn Leute das anerkennen, was ich tue und mir mit offenen Augen und Herzen begegnen.

Welche Eigenschaften schätzen Sie an Menschen, denen Sie in der Wirklichkeit begegnen?

Ehrlichkeit, Zuhören, wahre Freude und Spaß aus sich selbst heraus.

Was mögen Sie im Netz am wenigsten?

Foren. Hier wird oft grenzenlos und unproduktiv gelästert, kritisiert und zerrissen. Was bringt’s?

Was stört Sie an Bloggern am meisten?

Mich stören generell Blogger, die nur Trends nachmachen und keinen Schimmer haben von der Materie.

Was stört Sie an sich selbst am meisten?

Meine Ungeduld.

Ihr glücklichster Moment als Blogger?

Wenn mich Zeitungen um Interviews bitten, wenn Design-Seiten mir auf Twitter followen oder wenn meine Posts die Menschen begeistern.

Was halten Sie für Ihre größte Errungenschaft als Blogger?

Das Leute anfangen Typografie als eigene Kunstform zu betrachten und ihre Augen im Alltag anders ausrichten.

Über welches Talent würden Sie gern verfügen?

Kalligrafische Raffinesse.

Als welcher Blogger möchten Sie gern wiedergeboren werden?

–

Ihre größte Extravaganz?

Fashion, aber momentan Sneaker.

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung?

Schlaflos wach.

Ihr Motto?

Als ich des Suchens müde wurde, erlernte ich das Finden!

(c) Rafael Wolsdörfer