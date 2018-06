Zeit für wunderbare Fehler

Es war ein besonderer Ort, an den das ZEITmagazin zur Fashionweek in Berlin geladen hatte: ein leer stehendes Haus in der Friedrichstraße, Ecke Oranienburger Straße, das nur für eine Nacht in einen Club verwandelt worden war. Der Eingang zur Party war ein ZEITmagazin-Kiosk, der ebenfalls nur für eine Nacht geöffnet hatte. Über die Hintertür des Kiosks betraten die 600 geladenen Gäste einen großen Raum mit Bar und Tanzfläche – und dahinter befand sich ein weiterer Raum, eine ehemalige Küche, in der genauso laut gefeiert und lange getanzt wurde. Wie es sich für eine Küchenparty eben gehört.

„Was wollt ihr alle in Berlin?“, fragt das ZEITmagazin auf der Titelseite seines aktuellen Hefts, und Chefredakteur Christoph Amend erzählte in seiner Begrüßungsrede, dass ihm von den vielen Aussagen der Zugezogenen, die für die Ausgabe interviewt worden sind, besonders ein Satz der 63-jährigen Amerikanerin Melissa Drier gefallen habe, die vor 30 Jahren nach Berlin gezogen ist: „Nur in Berlin konnte ich all die wunderbaren Fehler machen, die ich mir in New York nie erlaubt hätte.“ In diesem Sinne, sagte Amend, „lasst uns heute Nacht alle wunderbaren Fehler machen, die einem nur in Berlin erlaubt werden.

DJ Wolfram, im vergangenen Herbst vom ZEITmagazin porträtiert, war aus Wien angereist, begeisterte mit seiner typischen Mischung aus 90er-Jahre-Techno und Remixen von Danceclassics und spielte auch seine selbst produzierte House-Version von „Geld oder Leben“ der österreichischen Band „Erste Allgemeine Verunsicherung“, die demnächst offiziell veröffentlicht wird.

Dazu feierten und tanzten: Die Designer Saskia Diez, Vladimir Karaleev, Tim Labenda, Patrick Mohr, Sigurd Larsen und T-Michael aus dem norwegischen Bergen. MTV-Style-Moderatorin Wana Limar, die diese Woche auf dem Cover des ZEITmagazins zur Fashionweek zu sehen ist und Bloggerin Anna Bender, ebenfalls für die aktuellen Ausgabe fotografiert wurde. Die Schauspielerinnen Marie Bäumer, Pheline Roggan und Susanne Wuest, Schauspieler Clemens Schick, die Musikerinnen und Schwestern Annette und Inga Humpe, die Künstler Douglas Gordon und Martin Eder, Künstlerin Sarah Illenberger und Flaneur-Herausgeberin Ricarda Messner, Sammlerin Julia Stoschek und Galerist Alfons Klosterfelde. ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und ZEIT-Vize Moritz Müller-Wirth, Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt, ZEIT-Literaturchef Ijoma Mangoldt, Daniel Fiedler, beim ZDF verantwortlich für Aspekte und die Talkshow Schulz & Böhmermann, Chefredakteurin Lisa Feldmann von L’Officiel, Redaktionsleiterin Kornelia Theune von arte und Alfons Kaiser von der FAZ. Die Blogger Jakob Haupt von Dandy Diary, Nike van Dinther und Sarah Gottschalk von This Is Jane Wayne, Mary Scherpe von Stil in Berlin sowie Veronika Heilbrunner und Julia Knolle von Hey Woman. Die Autorinnnen Johanna Adorjan, Nora Bossong, Ronja von Rönne und Julia Zange, Autor David Wagner, Moderator und Schauspieler Jochen Schropp, Comedian Oliver Polak und die beiden Nachtleben-Impresari Cookie und Till Harter, der wie immer die ZEITmagazin-Party zur Modewoche konzipiert und organisiert hat . Am Ende der Nacht übernahm DJ Ali Schwarz vom House-Duo Tiefschwarz – und die Party in der Friedrichstraße ging in die nächste Runde.

Anna Bender

Inga Humpe

Giovanni di Lorenzo, Christoph Amend

Tillmann Prüfer, Wana Limar

Martin Eder und Lilly

Dillon (links)

Christoph Amend, Julia Stoschek, Moritz Müller-Wirth

Esther Perbandt, Patrick Mohr

Marie Bäumer

Jakob Haupt (vorne in der Mitte kniend) und Entourage, Martine Lindskjold (steht in der Mitte hinten)

Till Harter

Clemens Schick

Janina Uhse

Chris Rehberger, Sarah Illenberger

Susanne Wuest

David Wagner

T-Michael

Saskia Diez

Anton

Sigurd Larsen

Oliver Polak, Wana Limar

Jochen Schropp

Ricarda Messner, Hannah Sioda, Paulina Czienskowski, Anna Bender

Wolfram

Giovanni di Lorenzo

Detlef Isermann, Gudrun Hams-Weinecke

Kirsten Eichhorn, Amir Joldic, Patricia Rudigier

Claudia Wünsch, Jochen Gutzy, Ulrike Arnhold, Patricia Rudigier, Kirsten Eichhorn

Edi Karayusuf, Sara Habibi-Isfahani

Darwin Santo, Christine Lank, Roland Hoffmann

Dan Boden, Britta Thie

Jasmin Müller-Stoy

Alle Fotos: ©Sascha Hilgers + Leah Kunz