ZEITmagazin Sommerparty zur Berliner Fashion Week

Am Donnerstag Abend hat das ZEITmagazin auf seiner traditionellen Party zur Berliner Fashionweek seine aktuelle Ausgabe vor 500 geladenen Gästen präsentiert. ZEITmagazin-Chefredakteur Christoph Amend begrüßte und bedankte sich auch bei Organisator Till Harter, die Party fand diesmal im Kornversuchsspeicher in der Heidestraße statt. Musik gab es auf zwei Tanzflächen, im Mittelpunkt stand Perel, die gleichzeitig als DJ und Sängerin auftritt, elektronische Musik auflegt und mit tiefer Stimme dazu singt, ein ziemlich einmaliger einmaliger Sound, mit dem sie auch im Berghain begeistert. Perel, die bürgerlich Annegret Perel Fiedler heißt, wird auch die Techno-Knef genannt, sie ist die erste Deutsche, die vom stilprägenden New Yorker Label DFA Records unter Vertrag genommen wurde. Mitgefeiert haben diesmal unter anderem die Modemacher Wolfgang Joop, Vladimir Karaleev, Damir Domar und Michael Sonntag, die Schauspielerinnen Anna Maria Mühe und Susanne Wuest, ihre Kollegen Christian Berkel, Nikolai Kinski und Clemens Schick, die Autorinnen Ronja von Rönne und Teresa Bücker, Moderatorin Wana Limar, Politikerin Diana Kinnert, Künstler Martin Eder, Illustrator Christoph Niemann und Sängerin Ruuth.

Christoph Amend, Anna Maria Mühe



Wana Limar

Tillmann Prüfer, Sara Sperling, Wolfgang Joop



Hien Le, Anna Katharina Bender



Oliver Polak, Diana Kinnert





Perel

Malakoff Kowalski, Johann König

Paulina Schulz



Christoph Amend, Till Harter, Michael Zehentmeier

Susann Atwell

Susanne Wuest Anne Sasse, Mara Haslett Jessica Hartmann, Michael Zehentmeier, Christine Bausewein

Ronja von Rönne, Caroline Rosales

Lilli Moors, Holger Liebs, Martin Eder, Till Harter



Wolfram Amadeus, Nikolai Kinski, Christoph Amend

Clemens Schick, Herbert Hofmann, Sigurd Larsen

Tillmann Prüfer, Lars Oehlmann, Patricia Rudigier

Anne Waak, Christoph Niemann

Detlef Braun, Patricia Rudigier, Olaf Schmidt

Isabell Hummel

Michael Biedowicz, Matthias Stolz, Ju Innerhofer

Fotos: Sascha Hilgers