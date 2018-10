ZEITmagazin Party zur Frankfurter Buchmesse

Gestern Abend haben wir in der Bar Plank im Frankfurter Bahnhofsviertel zum Auftakt der Buchmesse die neue ZEITmagazin-Literaturausgabe präsentiert. Die Schriftstellerin Ronja von Rönne hat sich dafür von ihrem Idol inspirieren lassen, dem legendären britischen Autor Roald Dahl, bekannt für seinen schwarzen Humor und überraschende Wendungen, und hat seine Art zu schreiben in die deutsche Gegenwart transportiert. Der Abend war ein kleines Jubiläum: Vor fünf Jahren haben wir zum ersten Mal in der Bar Plank gefeiert, damals mit Juergen Teller und seiner Fotoreportage aus dem Bahnhofsviertel. Unter den Gästen gestern waren die Autorinnen Sophie Passmann und Laura Karasek, die Autoren Eckhardt Nickel, Thomas Meinecke, die Verleger Philipp Keel, Helge Malchow, Joachim Unseld und Daniel Kampa, die Fotografin Vanessa Fuentes, die Kuratorin Mahret Kupka und der Gastronom James Ardinast. Wie jedes Jahr bin ich kurz vor Beginn unserer Veranstaltung in das Bistro Maxie Eisen zwei Straßen weiter gegangen und habe in der Bar nachgeschaut, ob das Bild, das Juergen Teller vor fünf Jahren von einer Taube in einer Wohnung im Bahnhofsviertel gemacht hat, noch dort hängt. Es hängt. In einem Jahr schaue ich wieder nach.

Sophie Passmann, Christoph Amend

Ronja Merkel

Kiki Müller, Anke Wiegel

Holger Liebs, Eckhardt Nickel

Laura Sodano, Mahret Kupka

Michael Zehentmeier, Kiki Loukas-Tröscher, Patrick Tüngeler

Sophie Passmann, Rainer Hank, Laura Karasek

Dimitrios Tsatsas

Philipp Keel, Christoph Amend

Ubin Eoh, James Ardinast

Mark Schiffhauer, Detlef Braun, Stefan Blöcher

Christoph Amend

Vanessa Fuentes, Christoph Amend, Eckhardt Nickel