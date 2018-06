In Kabul sind die Straßen heute so leer wie an einem Wochenende. Es ist Feiertag, die Menschen erinnern sich an das Ende des vorvorletzten Kriegs. Vor 25 Jahren, am 15. Februar 1989 zogen die sowjetischen Truppen ab. Mindestens 1.000 000 Afghanen waren in diesem Krieg gestorben. Und drei Jahre später begann der nächste.