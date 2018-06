Hilfe für Abdulhai

Vor einigen Tagen habe ich hier über Abdulhai geschrieben. Ein 18-jähriger Freund von mir in Kabul, der seit ich ihm meine Kamera geliehen habe, jeden Tag mit tollen Bildern zurückkommt.

Ich hatte um Hilfe gebeten – und viele Antworten bekommen: Drei Leute haben ihre Kamera gespendet, zwei Leute haben angeboten, eine Webseite für Abdulhai zu bauen, ein Fotograf will sich im Herbst mit Abdulhai treffen, in Kabul, aus Deutschland und aus Australien kamen Angebote für eine Ausstellung. Dazu noch: Spenden, Ideen für Crowdfunding und Unterstützung beim Praktika suchen.

Ich will gar nicht viel schreiben außer: DANKE! Ich habe nicht mit so viel Unterstützung gerechnet. Abdulhai weiß noch gar nichts von seinem Glück. Ich treffe ihn in zwei Wochen und bin gespannt auf sein Gesicht.