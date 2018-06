Wer ist bloß dieser Stups?

Anders als zur Weihnachtszeit gibt es kaum Osterlieder, die alle kennen und begeistert mitsingen. Echte Osterlieder werden nur an den Festtagen in der Kirche gesungen. Dabei ist Ostern für Euch Kinder ein fröhliches, lustiges Fest. Und egal ob Ihr (noch) an den Osterhasen glaubt oder nicht: Hasen gehören zu Ostern wie bunte Eier und Osternester. Einer der berühmtesten deutschen Osterhasen ist Stups. Stups ist ein bisschen ungeschickt und muss noch viel lernen, um ein richtig guter Osterhase zu werden. Die Geschichte von Stups kannst Du mitsingen.

Ausgedacht hat sich das Lied vom kleinen Hasen Stups, der andauernd auf die Nase fliegt, der Sänger Rolf Zuckowski. Von ihm kennst Du sicher auch die Lieder „Wie schön, dass Du geboren bist“, „In der Weihnachtsbäckerei“ und „Ich schaff das schon“.

Für alle, die die Melodie kennen, aber nicht mehr so ganz textsicher sind, kann sich hier den kompletten Text herunterladen.