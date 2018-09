20. September 2018 – Ausgabe 39

Leserbrief zu „Holz gegen Kohle“ von Petra Pinzler und Daniel Wolf

In Ihrem Bericht ist insofern ein Fehler enthalten, als in Ihrer winzigen Grafik des Geländes nicht wie angegeben der Hambacher Forst gezeigt wird, sondern die Sophienhöhe nördlich des Tagebaus Hambach. Das ist in meinen Augen besonders peinlich, weil es sich bei der Sophienhöhe um von der RWE geschaffenes Neuland handelt – eine Anhöhe, die mit 13 Quadratkilometern größer als der Rest des Bürgewaldes (Hambacher Forst) ist und zudem ökologisch wie auch in seiner Erholungsfunktion für die Bevölkerung von großer Bedeutung. – Friedhelm Ebbecke-Bückendorf

Leserbrief zu „Hoppla, wir haben gewonnen!“ von Peter Dausend

Ihr heutiger Artikel war leider etwas voreilig, dem Redaktiosschluss geschuldet. Dass die SPD gern etwas emotional agiert und reagiert, ist nicht neu (vgl. Martin Schulz z.B.). Dass die SPD-Führung wie jetzt Frau Nahles eine sachlich vertretbare Entscheidung mittträgt, aber dafür massiv kritisiert wird, nicht nur von ihren Genossen, ist ebenfalls nicht neu. Das konnten Sie in Ihrem Artikel nicht voraussehen. Schade. Machen Sie weiter mit Ihrer Dausend-Glosse. – Hellmuth Böttger

Leserbrief zu „Hass und Hetze“ von Josef Joffe

Welch brillant geschriebener Artikel! Wenn sich Wissen und Lebensweisheit miteinander verbinden, klarer analytischer Blick statt aufgescheuchter Stimmungsmache (wie mitunter bei dem einen oder anderen Qualitätsjournalisten) die Feder führt, kommen solch bereichernde Zeitgeist-Artikel (wie schon eine Woche zuvor „Das W-Gespenst“) heraus, die auch gut auf Seite 1 stehen könnten. Und die – hoffentlich – auch Regierungssprecher Seibert liest. Bitte mehr davon! – Hand-Albrecht Kühne

Leserbrief zu „Das Sündikat“ von Evelyn Finger

Aus der Selbsterfahrung eines kirchlich Missbrauchten bedarf Frau Fingers Theorie von der Kollission von Kirchen- und staatlichen Strafrecht einer kleinen Korrektur: Diese kollidieren nicht, sondern ergänzen sich: Staatliche und Opferinteressen, die im Kirchenrecht CIC 1361 ff. nicht ausreichend zum Zuge kommen, sind durch die staatliche Rechtsordnung ergänzend zu regulieren und zu ahnden. Ein adäquates Rechtsverständnis von mehreren gleichwertigen Rechtswegen fehlt allerdings den Verantwortlichen in der Amtskirche immer noch; diese vertuschen auch heute noch und setzen in ihrer Mehrheit auf das Herrschaftsdenken des mittelalterlichen Kirchenstaates, in dem den Jovis alles erlaubt und den Bovis alles verboten war. In der Tat müssen sich Katholiken heute für ihre Amtsskirche schämen. Dass Missbrauch in der kath. Kirche überhaupt salonfähig werden konnte, liegt an dem überstarken innerkirchlichen Machtgefälle zwischen Klerikern und dem niedrigen Gottsvolk. Kleriker sind immer noch autark, es reicht, wenn sie sich selbst genügen. Auch der demokratische Rechtsstaat hat dem kirchlichen Treiben viel zu lange zugesehen. Noch heute kann Kardinal G.L. Müller in einer Primizpredigt vom 15.11.2018 sagen, klerikale Straftaten gehörten nur in den Beichtstuhl und nicht vor staatliche Gerichte (vgl. kath.net v. 17.11.2018 S.4). Müller outet sich als Verfassungsgegner und beleidigt alle Missbrauchsopfer (eine Woche nach Bekanntwerden der Studienergebnisse der DBK). Er scheint mir persönlich nicht reuefähig zu sein. – Ein/e Leser/in

Leserbrief zu „Die Angst regiert“ von Bernd Ulrich

Da ist Herr Ulrich wieder einmal aus der Zeit gefallen. Einen Beitrag zu verfassen, dessen Verfallsdatum schon vor der Veröffentlichung liegt, zeugt von Kurzsichtigkeit. Nicht die Angst regiert bei der SPD sondern die Blödheit. Dass Ulrich den präpotenten Wichtel Wichtig Kevin zum großen Strategen der SPD stilisiert, zeugt von Ulrichs begrenzter Analysefähigkeit. Die Angst, die politische Deutungshoheit zu verlieren, regiert allerdings schon lange die Redaktion der Zeit. Ulrich, di Lorenzo und Dausend sind die Apologeten der Beliebigkeit die aber weitgehend Wunschdenken ( Wir haben gesiegt) vor distanzierte Analyse stellen und damit immer mehr aus der „Zeit“ fallen. Dummheit ist eine Frühform der Blödheit. – Wulf Wewel

Leserbrief zu „Hoppla, wir haben gewonnen!“ von Peter Dausend

Es musste ja schnell gehen, da greift man in der Aufregung auch mal zu irgendwelchen Treibmitteln. Die Frage, ob Sie beim Verfassen Ihres Artikels vielleicht das falsche Zeug geraucht hätten, erscheint mir daher nicht ganz unberechtigt. Da muss man sich eben an BILD und SPD Parteibasis halten, um der realen Welt näher zu kommen. – Dr. Bernhard Jung

Leserbrief zu „Mehr Mut, ihr Bürgermeister!“ von Felix Rohrbeck

„Nein, einfach ist das alles nicht“, schreiben Sie. Es ist aber zu einfach, wenn Sie vorschlagen, mit der Novellierung der Wohngeldregelung könne man eine Besserung der Wohnungsmisere herbeiführen. Wohngeld subventioniert indirekt die Vermieter, es treibt die Mieten nach oben, denn der Anstieg der Mieterkaufkraft führt dazu, dass Vermieter das zum Anlass nehmen, weiter an der Mietschraube zu drehen. Das ist ein Teufelskreis: Mietsteigerungen machen Erhöhungen des Wohngeldes erforderlich und führen gleich wieder zum Ausgangsübel. Zudem entsteht mit Wohngeld so gut wie keine neue Wohnung. Wohngeld ist ein Pflaster, das man auf eine Wunde klebt, die damit aber nicht heilt. – Stefan Kaisers

Leserbrief zu „Je liberaler, desto Frau“ von Tina Hildebrandt

Ihren Artikel finde ich sehr aufschlussreich und überzeugend. Nur: was hat das Wort „Mitgliederinnen“ im vorletzten Satz zu tun (welches man zugegebenermaßen in letzter Zeit immer häufiger in Publikationen findet)? Ganz abgesehen davon, dass es im gegebenen Kontext („Kraftfahrer, Mitgliederinnen, Liberale: . „) auch wenig Sinn macht. Es handelt sich dabei um eine dermaßen schlimme Vergewaltigung der deutschen Sprache, dass sie sogar überzeugten Feministinnen übel aufstoßen müsste. Ein „Mitglied“ ist ein Neutrum – deshalb gibt es auch keine „Mitgliederin“, auch nicht im Plural. Genauso wenig, wie es auch keine „Kinderin“ gibt. Das Anliegen, zu einer geschlechtergerechten Sprache zu kommen, wird hier konterkariert, weil ins Lächerliche gewendet. – Roland Rössler

Leserbrief zu „Die Angst regiert“ von Bernd Ulrich

Nach dem Peter-Prinzip steigen in einer Hierarchie die Beschäftigten bis zu ihrer Stufe der Unfähigkeit auf. Man kann der aktuellen Bundesregierung (Kanzlerin, Minister, Staatssekretäre, Spitzenbeamte) nicht vorwerfen, dass sie diesem Prinzip massiv zuwiderhandelt. Doch nun hat sie es sogar noch getoppt: Herr Maaßen, der seine Unfähigkeitsstufe bereits erreicht zu haben glaubte, muss eine weitere Beförderung hinnehmen. Die Anwendung dieses originellen Seehofer-Prinzips kostet allerdings eine Kleinigkeit – 2.580,20 Euro pro Monat. Aber das Geld besorgt sich der Horst ja beim Steuerzahler. – Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Heilmann

Leserbrief zum Titelthema „»Deutschland spricht«“ von Bastian Berbner

Kurz nach der Lektüre des Dossiers bin ich beim Radfahren auf meine liebste „Hassfigur“ gestoßen – der rücksichtslose Autofahrer mit Handy in der Hand. Statt wie sonst wild zu gestikulieren und ihm sinnlos hinterherzurufen, klopfte ich an der nächsten Ampel an seine Scheibe und erklärte ihm ruhig und höflich, wieso „texting and driving“ so gefährlich für andere Verkehrsteilnehmende sei. Der Autofahrer zeigte sich einsichtig und legte sein Smartphone nicht nur weg, sondern auf den Rücksitz. Mit Schimpfen hätte ich das sicherlich nicht erreicht, auch wenn es mich Überwindung gekostet hat, das kurze, sachliche Gespräch zu suchen, anstatt meine Wut herauszubrüllen. – Simon Schwarzmaier

Leserbrief zu „Hoppla, wir haben gewonnen!“ von Peter Dausend

Als ich heute die neue „Zeit“ in den Händen hielt und Ihren Artikel auf Seite 3 las, glaubte ich meinen Augen nicht zu trauen. Las ich da wirklich gerade die „Zeit“? Die Headline „Hoppla, wir haben gewonnen“ ist ein Witz und dazu noch ein trauriger. Ist Ihnen nicht klar, dass die Umstände der „politischen Lösung“ einer massiven Demütigung für die SPD und alle, die ihr wohlwollen gleichkommen. Oder wussten Sie zum Zeitpunkt Ihres Schreibens noch nicht, dass Herr Maaßen nach oben „entlassen“ wurde, mit 2.500,- Euro monatlich mehr in der Tasche. Dass dabei ein honorigeres SPD-Staatssekretär gehen musste? Dass ein großer Teil der SPD-Mitglieder vor Wut aufgeheult hat? ( auch die aus der Führungsriege) Ob sich Frau Nahles Anfang nächster Woche noch wird halten können, ist alles andere als sicher nach ihrer einsamen Entscheidung ohne Abstimmung mit ihren Kollegen vom Vorstand. Wenn Sie das alles nicht wussten, dann haben Sie mildernde Umstände. Aber dieses kleinmütige Sich-Wegducken mutig zu nennen, zeugt von wenig politischem Fingerspitzengefühl. Die Menschen im Lande können diese Art von Politik immer weniger nachvollziehen. Ich war sehr enttäuscht. – Dr. Stephan Laarmann

Leserbrief zu „Die Angst regiert“ von Bernd Ulrich

CSU und SPD quälen sich genüßlich aneinander. Andrea Nahles bleibt unverständlich, Horst Seehofer bleibt der bayerische „It´s cool, man“, Angela Merkel bleibt rauten-wage, und Hans-Georg Maaßen, der Durchstarter des Monats, der hüllt sich in monetäres Schweigen! Und die GroKo quält sich wieder. Wie schwer ist er nur, und wann reißt er ab, der bundesdeutsche Geduldsfaden? – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Sucht nach Volk“ von Matthias Geis

Man kann den Text nicht konzentriert lesen, ohne das Foto mit der rechten Hand abzudecken. Hallo, Leute, so geht es nicht. Agit Prop, stalinistische Lay-Out Propanganda, aufdringlicher als jedes Kathedralenhohe for Whatever Werbeplakat. So werde ich zum Wutleser. – Ellen El Malki

Leserbrief zu „Wie man mit ein bewegt“ von Fabian Franke

Seit einem dreiviertel Jahr fahre ich ein Kraftfahrzeug mit Elektroantrieb, gespeist von einer Brennstoffzelle. Zwanzigtausend Kilometer zeigt der Tachometer an und es gab keinen Tag an dem das Fahrzeug einen Grund zur Klage gehabt hätte. Problem Nummer Eins ist die sehr schlechte Versorgung mit Wasserstoff. Gerade einmal fünfzig Tankstellen in Deutschland sind entschieden zu wenig. Die Ankündigung des Netzbetreibers h2 Mobility und die Unterstützung der NOW (Nationale Organisation Wasserstoff) kurzfristig bis 2019 einhundert Tankstellen anzubieten, lässt zu wünschen übrig. Das ist zu gering für eine flächendekende Versorgung! In den neuen Bundesländern sind gerade einmal sieben Tankpunkte am Netz. Es wäre sicher ein Segen wenn sich die angesprochene und beschriebene LOHC Technik durchsetzen würde. – Helmut Hübinger

Leserbrief zu „In beigen Socken“ von Christine Lemke-Matwey

Gibt es eigentlich noch diese „radiotaugliche Musik“, ganz ohne Nebenwirkung? Die meisten Rundfunkstationen spielen rund um die Uhr, nur Grusel-Supersongs, gewürzt mit unsäglicher Laberei der Moderatoren. Bleibt dann wirklich nur noch eine Alternative, das Umschalten auf „B5“ (Wortsender), ganz ohne Musik, aber mit sinnreichen Wortbeiträgen, oder einfach mal die neuste Scheibe „Egypt Station“ von Paul McCartney, auflegen! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Holz gegen Kohle“ von Petra Pinzler und Daniel Wolf

Der Hambacher Forst ist ein Stück Wald mit der „neuen Vogel-(Franz Josef)-Strauß-Politik“ ala Wackersdorf. Stichhaltigen Argumente für den Wald werden abgebügelt, und der blanke Unsinn, darf seine Blüten austreiben, und die Bulldozern laufen bereits heiß. Alles was nach Natur riecht wird geplättet, die Braunkohleförderung bleibt weiter in, und Emissionen riechen nun mal sehr männlich-herb! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zu „Jung, männlich, überflüssig“ von Anne Kunze

Der Mensch und sein Verhältnis zum Lebensmittel „Tier“, das besteht nur aus einer Zielvorgabe: „billig, billig, Billigfleisch, um jeden Preis! Das Wohl des Tieres spielt in diesem „Ringelspiel“ keine Rolle mehr; Ringelschwänzchen in die Höh´ oder gleich ab damit! Kein Hahn kräht mehr, kein Eber grunzt mehr, kein Bock meckert mehr danach! – Klaus P. Jaworek

Leserbrief zum Titelthema „»Deutschland spricht«“ von Bastian Berbner

Die Frage hätten sie sich selbst vor über 20 Jahren stellen müssen. Auch ihr Blatt hat dazu beigetragen, daß es soweit kommen musste. Ihr linksorientiertes Verhalten in ihrer Redaktion hat die Menschen immer weiter verstummen lassen. Die Angst griff um sich. Paradebeispiel ist der heutige Umgang mit der AfD. Und weiter zurück waren alle Menschen die nur das Wort Ausländer in den Mund nahmen ausländerfeindlich. Die Medien und Politik haben die meisten Bürger zum schweigen verdammt. Darin sind die Ursachen zu suchen. Die etablierten Parteien haben alle Angst vor der AfD. Deswegen verwehren sie auch den geforderten Dialog mit dieser Partei. Weil sie wissen, daß sie dabei nur verlieren. Die werden bei ihren Schimpfkanonaden bleiben. Das ist zielführender, weil die heutige Generation zur Blödheit erzogen wurde. Auch das hat Ihre Zeitung mit zu verantworten. Alles was nicht in ihre Richtung mitlaufen wollte, wurde grundsätzlich zur Schnecke gemacht. Ich habe einige ihrer Autoren seit 20 Jahren genossen. Das hat mir gereicht. Auch Arroganz spielte eine Rolle. Als Alibi haben sie auch Beiträge plaziert, die nicht irgendeiner dummen Ideologie als Inhalt hatte – wie zum Beispiel der Artikel in ihrer Ausgabe vom 14. Juli 2016, Nr.30. Selbst Ihre Wochenzeitung hatte in keiner Ausgabe versäumt über die Rechtspopulisten den Stab zu brechen. Obwohl hinreichend bekannt ist, daß die Gefahr von Linkspopulisten ausgeht. Selbst in der Kriminalstatistik führen die Linkspopulisten mit Abstand. Das alles wissen sie ganz genau – oder sollten es wissen. Der heutige Zustand ist durchaus mit der Weimarer Republik zu vergleichen. Die Sozialdemokraten haben Hitler erst möglich gemacht. Sie sind eigentlich harmlos gegenüber den elektronischen Medien, die treiben es auf die Spitze. Federführend die West- und Norddeutschen. Ich bin nicht wissenschaftlich gebildet, dafür bin ich eigentlich dankbar. Meine Einlassung basiert auf einen gesunden Menschenverstand, und Tassen habe ich auch noch alle im Schrank. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Jung, männlich, überflüssig“ von Anne Kunze

Das ist nicht nur bei den Nutztieren so. Bei den Menschen haben wir ähnliche Verhältnisse. Das männliche Wesen ist auch nur noch Beiwerk. Das weibliche Wesen bestimmt wo es lang zu gehen hat. Das kann man schon in der ersten Klasse bei den Kids feststellen. Die werden nicht nur von weiblichen Wesen unterrichtet. Die Schülerinnen bestimmen auch auf dem Schulhof das Treiben. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „»Wir alle sind Fragmente«“ von Thomas Assheuer

Geschätzter „Zeit-Kritiker“ und Philosophen-Verehrer Georg Simmels. Ihre beider Beschreibungskunst und Semantik ist auch für mich heute frappierend. Das ist jedoch kein Grund für mich, in der Apokalyptischen Auslöschungs-Stimmung, gesellschaftlichen Niedergangs-Mythologie sowie Illusionen mit Klageliedern über eine individuelle Selbstauflösung (Fragmentation) stets weiterhin verweilen zu müssen. Diese angewandte Methode, den dabei entstehenden Riss zwischen Bürgerseele und Politik autoritär/medial zu schließen (zur Vermeidung seiner tragischen Entfremdung) führt die Menschen keineswegs allein zur Hölle und Untergang. Es sind für mich ganz andere Hauptherausforderungen für die Menschheit heute zu berücksichtigen: -Neben der weiterhin bestehenden Nuklearkriegs-Bedrohung, dem steigenden Klimawandel mit Ausbeutung aller Resourcen, sind die zerstörerische Gier neuer Technologien und Ideologien auf unseren Seelen-/Wert-Zustand das größte Problem, die uns alle fragmentieren können! Denn wir haben lediglich eine Sinn-/Deutungskrise .!!!!! -Wir machen den Denkfehler, dass wir nicht begreifen wollen: Die Wahrheit über die Dinge zu wissen ist besser als jede schöne Fiktion und Illusion! -Da steckt doch eine andere Weisheit als nur Streben nach Macht-Geld-Wachstum-Einfluss dahinter: Die Mahnung nämlich ,dass wir Wunsch und Wirklichkeit nicht gegeneinander ausspielen sollten.(zum Geschäftsmodell zu machen) Ist den das „bessere „Leben, das sich manche vorstellen und propagieren ,auch wirklich ein Paradies ?(für Konsum und Finanzen allein) Wie oft schon hat der gewaltsame Kampf um eine angeblich bessere Welt die reale Welt in die Katastrophe geführt.! -Daher frage ich den Simmel-Verehrer: Haben Sie je irgendeinen Mangel gehabt oder gar den Wunsch verspürt, dem herrschenden Polarisierungs-/Verurteilungs-Zwang in der Deutung der Dinge und Ereignisse zu entgehen? -Darum ist es wirklich besser, nur zu nutzen und zu beobachten, was uns vor Augen allein gestellt ist. als sich nach anderem zu sehnen (auch Soziologe Georg Simmel nicht). Sich lieber selbst die Welt zum Paradies zu machen-stattdessen sie sich selbst zur Hölle zu machen oder machen zu lassen. -Erwarte lieber das Unerwartete und wenn immer möglich, sei selbst das Unerwartete und kein Fragment.!!! – Lothar Hantel

Leserbrief zu „Auftrag: Umsturz“ von Mariam Lau

Natürlich ist der Auftrag Umsturz. Die 68er haben es schließlich auch geschafft. Denen haben wir die heutigen Zustände in unserem Land zu verdanken. Nach dem Marsch durch fast alle Institutionen gingen sie zu Werke. Die Lehranstalten standen ganz oben auf ihrer Liste. Das war alles sehr klug eingefädelt. Damit fing die Gehirnwäsche an. Die Grünen haben das Kommando übernommen. Selbst Vater von 3 Kindern weiß ich ein Lied davon zu singen. Und die Medien sind heute voll von 68ern. Freunde, ihr seit alle durchschaut. Alles was ich vorausgesagt habe (nachweislich) ist Wirklichkeit geworden. Sie haben alle nicht verstanden, daß die Entwicklung unseres Landes weiter bergab geht. Der Notruf des Innenministers in NRW war erst der Anfang. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Hass und Hetze“ von Josef Joffe

Sehr gerne lese ich Ihre wöchentliche Kolumne. Seit der letzten Ausgabe der ZEIT weiss ich, wie ein klassisches journalistisches Eigentor aussieht: Sie beklagen zu recht, dass die Begriffe „Pogrom“ und „Hetzjagd“ Agitprop sind – Gift für Sprache und Denken. Wohl gesprochen bzw. geschrieben! Im letzten Absatz denunzieren Sie eine bestimmte politische Richtung als „Rattenfänger“. Ein Begriff wie Rattengift für Sprache und Denken… Damit beleidigen Sie nicht nur die Aktivisten („Fänger“), sondern deren Gefolgschaft gleich mit, als Ratten! Bürger, deren Ansichten Sie nicht teilen. Hassparolen und Fälschungen sehe ich übrigens ebenso bei Linken wie bei Rechten. Schade, dass Sie durch diesen verbalen Missgriff Ihr berechtigtes Anliegen konterkariert haben… – Winfried Wolf

Leserbrief zu „»Wenn ich zur Arbeit komme, fange ich an zu tanzen«“ von Tobias Timm

Wenn doch nur einmal ein Politiker hierzulande den Bürgern versprechen würde, „ihre Stadt schöner und zugleich besser zu hinterlassen.“ In der Regel ist das Gegenteil der Fall. Ob London mit dem im Volksmund The Shard genannten, gigantischen Wolkenkratzer von Renzo Piano schöner und zugleich besser geworden ist, bleibt der Betrachtung und Meinung der Zeitgenossen überlassen. Auf alle Fälle bläst der Aufwind in einer Stärke um den am historischen Borough Market gelegenen Riesentower, so dass sich ein längerer Aufenthalt dort nicht empfiehlt. Die 43 Toten von Genua sind die Opfer des „Zusammenbruchs der Brücke als Symbol“ – das macht sie auch nicht mehr lebendig, aber die Hinterbliebenen werden auf solche Interpretationen genialer Stararchitekten vermutlich pfeifen. Der eine baute die für viele Menschen zum Grab gewordene „Morandibrücke“, der andere will die „Pianobrücke“ bauen. Versteht sich in Baustoffen, die häufig schon während des Baus zum Sanierungsfall werden, in Stahl. Nun wäre angesichts der Tragödie jeder gewissenhafte Ingenieur berufen, sich Gedanken über eine Genueser Brückenkonstruktion zu machen, die nicht schon wieder Symbol einer Zeit sein wird, in der unzählig viel an Gebautem, allem voran Brücken, marode ist. Dazu muß man die Geschichte und historische Brückenbauwerke heranziehen. Auf alle Fälle wäre ein steinernes Brückenviadukt nicht eingestürzt, noch heute werden solche, jahrhundertealte Brücken befahren. Den Toten von Genua habe ich eine steinerne Brückenversion gewidmet und an einen italienischen Ingenieurverein gesandt. Bauen liesse sich diese, auch landschaftlich schöne Brücke problemlos, aber es sind die Ideologie und Doktrin der modernen Bautechnik, die das verhindern. Und diese sind nun, wie das „Symbol“, ebenso zusammengebrochen. – Axel Spellenberg

Leserbrief zum Titelthema „»Deutschland spricht«“ von Bastian Berbner

Ich wollte mich für den Artikel „Mit euch kann man doch eh nicht reden!“ bedanken, einem der besten Artikel, die ich seit langem gelesen habe. Ich würde mich wirklich freuen, in Zukunft mehr solcher Artikel zu lesen. Viele sonstige Artikel in der Zeit zu diesem Thema, dass muss ich wirklich kritisch anmerken, empfinde ich als extrem einseitig und eher spaltend als zusammenführend. Dieser hier ist das genaue Gegenteil, er ist sehr reflektiv, beleuchtet beide Seiten und sucht den Dialog anstatt die Konfrontation. Genau solche Art von Artikeln braucht es, um der immer stärker werdenden Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken.

Um so unverständlicher erscheint es mir, warum der Artikel plötzlich nicht mehr frei zugänglich zugänglich ist, obwohl er es anfangs war. Ich kann ja verstehen, dass Sie auch irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen müssen und daher kostenpflichtige Artikel bereitstellen. Aber dieser hier war anfangs völlig frei zugänglich. Ich weiß nicht was der Grund für diese plötzliche Unzugänglichmachung ist, ob sich der Artikel zu krass von den sonst üblichen tendenziöseren Artikeln unterscheidet oder hier schlicht und einfach eine Proftiaussicht dahinter steckt, als klar wurde, dass der Artikel wohl sehr beliebt sein wird. Es hinterlässt leider einen unschönen Beigeschmack, vorallem aber finde ich es extrem schade, dass der Artikel nun nur noch von einem Bruchteil der Leserschaft gelesen wird die er frei verfügbar erreichen könnte. Eigentlich sollte den jede Person aus dem rechten und linken Lager lesen. Ich hätte den Artikel gern in den sozialen Medien weiterverbreitet, aber nun macht das einfach keinen Sinn mehr, was ich sehr schade finde. Das wollte ich nur mal gesagt haben. – Thomas Nordhausen

Leserbrief zum Titelthema „»Deutschland spricht«“ von Bastian Berbner

Sicherlich greift dieses Dossier ein wichtiges Problem auf, wenn versucht wird, politische Gegner beim Thema Migration miteinander ins Gespräch zu bringen. Überzeugend werden auch die psychologischen .Hemmnisse genannt, die zur Gesprächsverweigerung beitragen, z.B. Abscheu gegenüber Positionen, die man für moralisch verwerflich hält, oder die äußerst schmerzhaften Gefühle und die daraus resultierenden Abwehrhaltungen, wenn Einstellungen, die einen wesentlichen Teil der eigenen Identität ausmachen, mit unbestreitbaren Tatsachen konfrontiert werden.

Allerdings wundere ich mich, dass der Autor bei Anschauungen, die ihm irrational vorkommen, nicht im Sinne eines sokratischen Weiterfragens die tieferen Ursachen der jeweiligen Einstellungen überprüft. Er bringt zwar bei der Migration die Frage der Obergrenze ins Spiel, fragt aber die Vertreterin der Grünen-Jugend nicht, ob sie befürwortet, dass Leute, die ihre Pässe wegwerfen oder verstecken – nach verschiedenen Berichten bis zu 80 Prozent – de facto ein Aufenthaltsrecht bekommen, da das Herkunftsland nicht ermittelt werden kann. Selbstverständlich versucht man auch nicht, durch weitere Maßnahmen wie Transit-Sammelstellen, Internierung oder Einschränkung der Leistungen auf das absolut Notwendige, diejenigen, die wahrheitsgemäße Angaben verweigern, zur Aufklärung zu veranlassen. Man lehnte sogar Handy-Überprüfungen ab – diese wurden nicht verloren – und tut das möglicherweise auch jetzt noch. Letztlich handelt es sich um eine Ablehnung der Wahrheit zugunsten ideologischer Positionen. In diesem Fall müssten strafbewehrte Maßnahmen zur Geltung kommen, es sei denn, dass man in großem Umfang Betrug befürwortet.

Die lebensfeindliche Verdichtung der Besiedlung in den zahlreichen Ballungsgebieten wie auch die meist heruntergerechneten, da schwer überprüfbaren Kosten, sind für Linke kaum relevant, da sie oft in teueren Wohnlagen zu Hause sind.

Ebenso müsste man die Haltung von Rechtsradikalen hinterfragen, die Migranten aus Gründen der staatlichen Identität ablehnen oder sie generell für minderwertig halten. Sicherlich ist die erste Einstellung nicht per se unberechtigt. Auch Helmut Schmidt oder Charles de Gaulle sahen bei einer zu starken Zuwanderung die eigene Kultur und Identität gefährdet. Das ist nicht so abwegig, da sich bei einem zu großen Zustrom Parallelgesellschaften bilden, die den Zusammenhalt der Mehrheitsgesellschaft beeinträchtigen. Auch beurteilte man die historisch gewachsenen Verhältnisse im Einwanderungsland USA und die andersartigen Voraussetzungen in Deutschland als identisch, was nur ideologisch zu begründen ist. Es wurde nicht einmal berücksichtigt, dass die Migration in den klassischen Einwanderungsländern viel restriktiver geregelt ist als in Deutschland. Allerdings müsste man auch die Rechtsradikale fragen, woher die Abwertung von Migranten kommt und auf welchen Vorurteilen diese Haltung beruht. Zu überprüfen wäre zudem, ob das Erlebnis einer homogeneren Gesellschaft in der Jugend zur Ablehnung von Einwanderung führt. Hier könnte man auf Vorurteile oder auf mangelnde geistige Beweglichkeit zu sprechen kommen. – Karl Seegerer

Leserbrief zu „Jung, männlich, überflüssig“ von Anne Kunze

Von mehreren Seiten und zuletzt von einer Jungbäuerin (keine Viehhaltung), die ihre Ausbildung auf verschiedenen Höfen absolvierte (Abschluss 2018), wurde mir berichtet, dass es beim Aussetzen und Entsorgen unerwünschter Bullenkälber vor Höfen und auf Misthaufen ein gravierendes „Problem“ gäbe: die Kälber sterben nicht leise – sie brüllen. Um dem entgegenzuwirken, greifen nicht wenige (auch in Italien bei der Produktion des beliebten „Büffel-Mozzarella“) zu drastischen Maßnahmen. Den Kälbchen werden mit Klebeband die Mäuler umwickelt oder – weil einfacher und effizienter – ihnen wird anstatt der von ihnen erwarteten Kuhmilch einfach Bauschaum in den Schlund gespritzt, der sich dort aufbläht und zum Ersticken führt. Ich hoffe, ich habe mit dieser Beschreibung nicht noch einige „ratlose“ Viehbauern auf eine Idee gebracht, sondern eine Änderung der Landwirtschaftsindustrie hin/zurück zur Landwirtschaft führt uns weg von schlechtem Gewissen und hin zu Respekt vor dem Leben – auch vor unserem eigenen. – Daniela Mohr

Leserbrief zu „Die Angst regiert“ von Bernd Ulrich

Zahllose empörte Fragen aus der SPD an die Parteivorsitzende: „Seehofer jetzt Bundeskanzler?!?“ Andrea Nahles: „Wir mussten ihn wegbefördern! Als Innenminister war er unfähig und nicht mehr tragbar!“ – Prof. Dr. Wolfgang Hachtel

Leserbrief zu „Das Sündikat“ von Evelyn Finger

Ich hätte da eine finale lösung des problems: zur bekräftigung des gelübdes der ewigen keucheit, werden dem zukünftigen kleriker sämtliche primären geschlechtsorgane entfernt!!!! er braucht sie ja nicht mehr, sind also nur noch ballast!!!! anders als bei ferkeln könnte man in diesen fällen über eine örtliche betäubung nachdenken!!! problem erkannt !! problem gelöst !! – klaus j clemens

Leserbrief zu „Comeback als Lebensprinzip“ von Adam Soboczynski

Als Primaner des Paulsen-Gymnasium in Berlin Steglitz habe ich als langjähriger Klassenbuchführer (7 Jahre ) und für anderer Sozialdienste zum Wohle der Schule auf der Weihnachtsfeier der Schule dieses Buch vom Schuldirektor Dr. Frerk als besonderes Geschenk überreicht bekommen. Ich habe mich zunächst geärgert, als ich in Fouche den prinzipienlosen und skrupellosen Wendehals gesehen habe. Später habe ich erkannt, daß alle Staaten, ob Königreiche, Diktaturen oder auch Revolutionäre eine Grundordnung brauchen, auch eine polizeiliche Grundordnung, ohne welche auch Republiken und Demokratien nicht überleben können, siehe afrikanische Staaten heute. Auch kompetente Köpfe des Dritten Reichen, in Verwaltung, Justiz, Nachrichtendiienst und Wissenschaft haben in der Bundesrepublik überlebt, in der DDR sowieso, Globke als Staatssekretär bei Adenauer, Reinhard Gehlen als langjähriger Chef des BND, bis 1963. Viele Deutsche Wissenschaftler, wie Wernher v. Braun haben die USA oder die Russen kassiert, um sie weiter zu nutzen. Was sagt uns das auch noch heute: Indem durch „Rudeljornalismus“ (Th. Sommer) und politisches Mobbing „Köpfe rollen“, wird kein Problem sachlich gelöst, insbesondere wenn es sich um langjährige kompetente Beamte handelt, (s.a. Christian Wulf). Fehler machen wir alle. Vielen Politikern, die am lautesten schreien, fehlt vielfach jegliche sachlich Kompetenz. Vielleicht sollten Sie einmal ein paar mehr „Geschichtsschmöker“ lesen, empfehle Henriette v. Schirach, „der Preis der Herrlichkeit“. Baldur v. Schirach war Jugendführer des 3. Reichs bis 1940, seine Frau Henriette die Patentochter Hitlers. Das Buch ist aus der Sicht einer Frau geschrieben. Hitler soll ihr gesagt haben, du solltest hassen lernen, nur mit Vernunft können wir unsere Ziele nicht erreichen. Kommt mir neuerlich wieder bekannt vor. Von Leidenschaft, die Leiden schaft, kommen wir leicht zum Hass. Wir brauchen mehr nachdenkliche Sachlichkeit. Und wie Golo Mann sagte, nur wer die Vergangenheit kenn, kann die Zukunft gestalten.

Also viel mehr in der Vergangenheit „schmökern“.

PS: Bedauerlich finde ich, daß sich die Zeit an dem Rudeljornalismus beteiligt, 35 % sind immer noch mehr als die CDU zu bieten hat. – D. Melzheimer

Leserbrief zu „Alerta, alerta, Antifascista!“ von Peter Dausend

Peter Dausend hat es knüppeldick hinter den Ohren. Ob Nazis kleine Pimmel haben oder hatten, weiß ich auch nicht. Zeitzeugen nach soll Göbels einen Bullenschwanz gehabt haben. Die Nazispinner können sie vergessen. Die gibt es so lange wie unsere Republik alt ist. Bei der AfD sieht es natürlich ganz anders aus. Ich weiß, die Medien können das leider nicht auseinanderhalten. Auch intelligente Menschen wollen das dem Volk gern unterübeln. Aber so blöd sind zumindest ihre Leser nicht, um nicht das Spiel zu erkennen. Wenn es nach ihrem Autor gingen würde, müssten alle Menschen (Kinder eingeschlossen) in die gleiche Richtung rennen. Das ist Wunschdenken – warum soll ein passabler Journalist das nicht äußern dürfen. Aber in einer Sache hat er in der Schule nicht aufgepasst. Die AfD ist die demokratischste Partei aller Parteien. Die anderen habe alle zu viel Dreck ab stecken. Die AfD will den wichtigsten Artikel unserer Verfassung: „Du sollst Schaden vom Volke abwenden“ durchsetzen, und das ist eine sehr noble Einstellung einer Partei. Die anderen Parteien verletzen permanent diesen so wichtigen Artikel Auch ihr Autor macht sich nur lächerlich. Wer für die „Zeit“ schreibt, das sollte allerdings für jede Kollegin oder jeden Kollegen gelten. ist seriöser Journalismus eine Pflichtaufgabe. Ich weiß als alter Zeitleser, daß die Leitung ihres Hauses sich damit rechtfertigt: jede Richtung bilden wir ab. Das ist der Allgemeine Sprachgebrauch in ihrem Hause. Und das ist seit anno Tobak das Missverständnis überhaupt. Es geht einzig und allein um die ständigen Unterstellungen, um nicht Lügen zu gebrauchen, die immer wieder in ihrem Blatt auftauchen. Bleiben sie sauber – ihr großartiger Zeitleser deckt alles auf. – Gunter Knauer

Leserbrief zu „Hoppla, wir haben gewonnen!“ von Peter Dausend

Hätte der gute Peter Dausend mit seinem Kommentar nur wenige Stunden gewartet, wären ihm Häme und Schadenfreude über seinen Kommentar erspart geblieben, er hätte sich vielleicht verzweifelt noch in die laufenden Druckerpressen geworfen, um den Abdruck seiner Zeilen zu verhindern. Denn am Morgen nach dem Deal de drei Parteivorsitzenden bahnte sich zu Recht Entsetzen, Wut und Abscheu über das Ergebnis der Vereinbarung Bahn – und zwar so ziemlich in der ganzen Politik und in allen Medien. Aber vor allem in der SPD. Nicht Degradierung von Maaßen, sondern Beförderung war beschlossen. Und zu allem Überfluß muß ein SPD-Staatssekretär auch noch gehen.

Und der ZEIT-Kommentator lobt Nahles ob ihres „Mutes, der sich gelohnt hätte“. Was sich in der Folgezeit als verheerendes Echo über das Einknicken der SPD zeigte und selbst Nahles zu der lahmen Entschuldigung brachte, sie hätte der Demütigung der SPD durch Seehofer zum Trotz die Koalition nicht opfern wollen, war wohl die grandios mißratene und verfrühte Huldigung von Nahles und der SPD. Daß die „SPD ihr Ziel erreicht hat“ (Maaßen zu kippen), steht doch in keinem Verhältnis zu der wieder einmal schmachvollen Kapitulation gegenüber Seehofer und Merkel. Der nachfolgende Shitstorm der SPD aus allen Ebenen vor allem auch gegen Nahles spricht Bände. Und da wird von Mut gesprochen? Das allgemeine Echo auf die SPD-Lage („Restlos am Boden“ wird hoffentlich auch den ZEIT-Kommentator zu der Einsicht bringen, welch kolossale Fehleinschätzung ihm da unterlaufen ist. – Ein/e Leser/in